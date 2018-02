Giuseppe Verdi indossa la spilla e tifa Parma2020

Anche Giuseppe Verdi e Arrigo Boito tifano per Parma2020!

In occasione dell’ingresso di Parma tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020, è possibile ammirare alcuni ritratti di Giuseppe Verdi, Arrigo Boito e altri personaggi storici esposti nel Museo Riccardo Barilla del Conservatorio di Musica Arrigo Boito, in cui sono custoditi gli studi di Arturo Toscanini, di Arrigo Boito. Il Museo si può visitare su prenotazione (info: www.conservatorio.pr.it/museo-riccardo-barilla). I “Ritratti dalla Regia Scuola di Musica” sono diventati anche una galleria virtuale (visibile all’indirizzo www.conservatorio.pr.it/museo-riccardo-barilla/ritratti-dalla-regia-scuola-di-musica) in cui, per l’occasione, i personaggi ritratti indossano la spilla di Parma 2020.

La galleria è composta da immagini conservate in diverse raccolte (quadreria, archivio fotografico, ritratti nello Studio Boito e nello Studio Toscanini, fondo Campanini-Tetrazzini), ed è esito di un laboratorio didattico condotto nell’ambito del corso Metodologia della ricerca bibliografica in rete del Master educational, AA 2017/18.