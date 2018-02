L’Ateneo stipula convenzioni con Teatro Due e Teatro delle Briciole

Seminari e laboratori nell’ambito di corsi e master, tirocini formativi per studenti, attività di ricerca, agevolazioni per studenti e personale dell’Ateneo. E molto altro ancora. Sono solo alcuni degli ambiti di collaborazione fra Università di Parma, Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, riconosciuto come Centro di Produzione Teatrale dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e Fondazione Teatro Due, unico Teatro di Rilevante Interesse Culturale della Regione Emilia-Romagna, come stabilito da due convenzioni ad hoc recentemente firmate. L’Ateneo continua dunque nella sua azione di apertura al territorio e di sinergia con esso, in un’ottica di fruttuosa collaborazione: in questo caso rafforza ulteriormente il legame con le due importanti realtà culturali cittadine, creando alleanze virtuose orientate in innanzitutto alla formazione e alla crescita culturale degli studenti, oltre che alla costruzione di una piattaforma di attività e progetti comuni.

I due accordi quadro sono stati presentati questa mattina nella sede dell’Università. Il Rettore Paolo Andrei era affiancato da Alessandra Belledi della Direzione del Teatro delle Briciole e dal Direttore di Fondazione Teatro Due Paola Donati.

Sulla base delle due convenzioni l’Università di Parma coopererà con il Teatro delle Briciole e con il Teatro Due per la realizzazione di iniziative formative come seminari e laboratori nell’ambito di corsi e master, per lo svolgimento di attività di ricerca e di divulgazione di interesse comune (che potranno dar luogo a pubblicazioni, tesi di laurea e di dottorato, conferenze, incontri con artisti, convegni, mostre, eventi), per costruire insieme specifiche progettualitàincrociando le rispettive reti di contatti nazionali e internazionali. Teatro delle Briciole e Teatro Due accoglieranno inoltre all’interno delle proprie strutture studenti dell’Ateneo per lo svolgimento dei tirocini obbligatori previsti dalla legge.

Entrambi i teatri si rendono anche disponibili a offrire agevolazioni per spettacoli e rassegne a studenti e personale dell’Università.

LE AGEVOLAZIONI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

• Teatro delle Briciole

Biglietto speciale: 10 euro (anziché 14 €)

“Carta 5 ingressi”: 40 euro

“Carta 3 ingressi”: 27 euro (novità)

Le “Carte” danno diritto a ingressi a scelta tra gli spettacoli della rassegna “Serata al Parco”, previa prenotazione telefonica o email alla biglietteria del Teatro delle Briciole. Le “Carte” non sono personali e possono essere utilizzate da più persone insieme per lo stesso spettacolo.

• Teatro Due

Biglietto speciale: 12 euro (anziché 20 €)

“Carta 5 ingressi”: 50 euro