Elezioni, Gambarini (FI): “Agevolare l’accesso dei giovani alla professione medica”

“Le associazioni sindacali dei medici hanno lanciato nei giorni scorsi un grido d’allarme molto forte, bellamente ignorato da Pd e Movimento 5 Stelle. Per farla breve: nei prossimi anni si rischia di non avere abbastanza medici. Le stime dicono che ce ne saranno 22 mila meno di quanto necessario. Forza Italia ritiene invece che questo sia un problema serio e che ci fa capire che il nostro sistema sanitario va migliorato e non costantemente definanziato”.

Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, candidata alla Camera per Forza Italia nel collegio plurinominale di Piacenza Parma Reggio Emilia. “E’ necessario – prosegue – studiare un sistema che agevoli l’ingresso dei giovani alla professione, dato che ora tanti scappano all’estero per evitare di finire stritolati nel farraginoso e burocratico sistema delle scuole di specializzazione. Il rischio concreto è quello di vedere i posti da medico occupati da medici provenienti da altri Paesi con qualità professionali poco valutate.

Il prossimo Governo, che sono convinta sarà di centrodestra, deve intervenire per agevolare l’ingresso alla professione dei giovani e fermare la fuga di cervelli. Allo stesso modo dovrà rinnovare e rimodernare tutta la rete ospedaliera e dell’assistenza territoriale, iniziando con il tagliare i tanti sprechi ed evitando così malfunzionamenti (si vede ad esempio la disorganizzazione dell’ospedale Maggiore di Parma) e tagli (si vedano le chiusure dei punti nascita di Borgotaro e Castelnovo Monti o la prossima riconversione dell’ospedale di Villanova o i confusi ridimensionamenti degli ospedali di Fiorenzuola e Castel San Giovanni).

La professionalità di medici e operatori che spesso lavorano in condizioni difficili deve essere riconosciuta anche a livello retributivo. Questione che la ministra (ancora per poco) Lorenzin non sta affrontando con adeguata determinazione. Un paese che trascura la sanità è un Paese che non ha futuro. E noi questo non lo vogliamo”.