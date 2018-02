Cavandoli: “L’ultimo atto del Governo? Il salva-ladri”. Saponara: “Valorizzare e tutelare la famiglia”

Dopo gli indulti mascherati, le depenalizzazioni, gli svuota carceri ora il Governo PD, come ultimo atto prima della scadenza del mandato, fa uscire dal carcere i condannati con pena da scontare inferiore a 4 anni. Sconti e premi a tutti, compresi i recidivi cioè ai criminali seriali che usciranno prima e torneranno a delinquere.

Le commissioni giustizia hanno infatti dato parere positivo al decreto legislativo sulla riforma penitenziaria che attende solo il via libera definitiva del prossimo consiglio dei ministri per diventare legge.

“In tutte le città. Parma compresa, le Forze dell’Ordine si affannano a rincorrere spacciatori e criminali, mentre il Pd li rimette in libertà”, spiega Laura Cavandoli (Lega) candidata per il Centrodestra alla Camera dei Deputati Collegio Uninominale Parma 12.

“Ecco cosa intende il Ministro Orlando quando si vanta, come a Parma, di aver ridotto il sovraffollamento carcerario: scaricare sul territorio e sui cittadini il peso del proprio fallimento politico e ancora più ladri in libertà!”, prosegue la Cavandoli.

“Senza certezza della pena – conclude l’avvocato leghista – le nostre città saranno sempre più il paese di Bengodi dei criminali impuniti. A pagare il prezzo della sconsiderata politica del Pd sono, come sempre, i cittadini. Con la Lega al Governo, provvedimenti come questo non ci saranno più. Tenetene conto quando andrete a votare il 4 marzo”.

“Più attenzione alla famiglia e all’importanza sociale ed educativa che essa rappresenta”. Non ha dubbi la candidata leghista all’uninominale del Collegio di Parma e Scandiano Maria Gabriella Saponara sulla necessità di dare maggiori supporti alle famiglie per l’importanza che queste rivestono all’interno del tessuto sociale, sia come fondamento della collettività e della sua evoluzione, sia come soggetti economici.

“Non siamo qua a disquisire su ciò che è la famiglia, già ben definita dalla nostra Costituzione e dai dettami cristiani, ma piuttosto a voler ridare ad essa quel ruolo che le compete nell’educazione dei figli, e quindi dei nostri giovani, e di soggetto importante per lo sviluppo del nostro paese: per svolgere questo importante ruolo la famiglia deve essere supportata da uno Stato che come recita la Costituzione deve “agevolarla con misure economiche ed altre provvidenze”.

Per questo la Lega intende attuare al Governo una riforma fiscale a misura di nuclei familiari a cui affiancare una politica sul sistema educativo e sulla formazione: risolvere il disagio economico significa per molte famiglie risolvere anche il disagio sociale- continua Saponara- ma è vero anche il contrario e quindi le due cose devono andare di pari passo”. Introduzione di una no tax crescente in base ai carichi familiari, estensione dei contributi per l’assistenza domiciliare, piano strutturale di rilancio della natalità, asili nido gratuiti e incentivi ad asili nido condominiali e aziendali, IVA a 0 sui prodotti della prima infanzia sono alcune delle misure che intende attuare la Lega nella prossima legislatura andando a triplicare gli investimenti per le famiglie e allineando così gli standard a quelli di altri paesi europei: “Qualcuno dice che raccontiamo le favole: noi rispondiamo che vogliamo risolvere i problemi delle famiglie e preservare il futuro dei nostri giovani”.