L’opposizione di centrosinistra lancia il tavolo di lavoro sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Un tavolo di lavoro per una rinnovata cultura e operatività nell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Coordina il tavolo Danilo Amadei.

E’ rivolto a tutti i soggetti che si occupano a vario titolo di inserimento lavorativo di adulti disabili (legge 104/92): associazioni di categoria di imprese e lavoratori, cooperative di tipo A e B; associazioni che si occupano di disabilità, soggetti pubblici preposti alla gestione degli inserimenti lavorativi (L. 68/99 e L.R. 14/2015).

Partendo dal riconoscimento del buon lavoro portato avanti nella nostra città da quanti finora si sono spesi per la realizzazione e il potenziamento della L 68/99, prendendo atto degli strumenti legislativi anche recenti che hanno rimesso al centro i diritti delle persone con disabilità (convenzione Onu, LR 14/2015, ), sappiamo tuttavia che gli effetti della crisi economica e un generale indebolimento della sensibilità sociale rischiano di vanificare nel tempo le conquiste di decenni di pensiero e lavoro per l’integrazione.

Per questo i Gruppi consiliari del Partito Democratico, Parma Unita e Parma Protagonista invitano tutti gli attori interessati a un Tavolo pubblico operativo e di confronto per la costruzione di un Patto territoriale per l’inserimento lavorativo dei disabili con lo scopo di:

1. Promuovere una maggiore disponibilità di contesti aperti all’inserimento lavorativo, anche oltre gli obblighi di legge;

2. costruire e differenziare progetti di qualità che semplifichino per le imprese l’accoglienza del lavoratore disabile

3. Stimolare la cultura della disabilità/diversità, dentro alle imprese e nella città, che valorizzi le differenze individuali e rimetta al centro dell’impresa le relazioni, per una vita lavorativa più soddisfacente e più produttiva

4. Capire che ruolo il Comune di Parma può svolgere per sollecitare e incentivare le disponibilità delle imprese, per facilitare la comunicazione tra i vari soggetti interessati, per rendere sempre più fruibile la rete dei servizi, non solo comunali, per l’inserimento lavorativo

5. Analizzare la nuova figura del case manager (ex 112/16), esplorandone le potenzialità e declinandola nel modo più conforme alle esigenze del nostro territorio;

6. Raccogliere indicazioni e ragionamenti su quali competenze, funzioni e supporti dovrebbe avere il responsabile dell’inserimento lavorativo previsto in ogni azienda (DLgs 151/2015) e ancora in attesa di essere maggiormente definito dalle Linee guida.

L’appuntamento è per venerdì 16 febbraio 2018 dalle 17,15 alle 19,30 all’Auditorium Toscanini in Via Cuneo 3, Parma.

Coordina : Danilo Amadei Presidente Cepdi

Intervengono:

Marco Melegari: SILD

Davide Rossi : Consorzio lavoro

Fabio Faccini : Presidente Consorzio Solidarietà Sociale

Alberto Mutti: ANMIC

Associazioni di genitori

Saranno presenti :

Fondazione CARIPARMA : Stefano Andreoli

Munus: Giorgio Del Sante

Gruppo Imprese Artigiane: Giovanni Balocchi

Unione Industriali Parmensi Luca Magnani

UCID: Luigi Mazzoli

Rappresentanti sindacali

Sono stati invitati :

Assessorati competenti Comune di Parma e altri comuni della Provincia

Commissioni consiliari Welfare Comune di Parma e comuni della Provincia

Il Tavolo è aperto a tutti i cittadini interessati al tema.