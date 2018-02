“Questo non è amore”: gazebo della Polizia contro la violenza sulle donne. Nicoletta Paci e Laura Rossi hanno partecipato all’iniziativa di San Valentino

“Questo non è amore” è la campagna di informazione e sensibilizzazione proposta per il San Valentino 2018 dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, facendo rete con le istituzioni e le associazioni che si occupano del fenomeno della violenza di genere.

Un gazebo informativo, un punto di ascolto, è stato allestito sotto i Portici del Grano offrendo la presenza di un’équipe che ha compreso un’operatrice della sezione “Reati contro la persona” della Squadra Mobile e un operatore della Divisione Anticrimine della questura, personale del Centro antiviolenza della provincia accompagnati da un medico/psicologo. All’iniziativa ha partecipato anche le assessore Nicoletta Paci con delega alle Pari Opportunità del Comune di Parma e Laura Rossi con delega alle Politiche Sociali.

Per la cittadinanza c’è stata quindi la possibilità incontrare direttamente gli operatori della Polizia di Stato e reperire materiale informativo sul delicato tema della violenza di genere, nonché segnalare o denunciare fatti o episodi inerenti il tema dell’iniziativa.

“E’ una campagna di prevenzione e di aiuto alle persone toccate da questa piaga che vede dati allarmanti” hanno concordato le assessore comunali “la relazione della Commissione parlamentare sul femminicidio di fine 2017 ha denunciato numeri in aumento nei reati di maltrattamento e stalking. Uno su quattro degli omicidi commessi in Italia, sono rappresentati da femminicidi e molti se ne contano già dall’inizio del 2018. Il Comune, insieme ad altre associazioni, ha aderito a questa iniziativa e ne ha messe in campo molte altre nell’ambito della prevenzione, dell’educazione di genere, della tutela e sostegno delle donne in situazioni di pericolo e difficoltà”.