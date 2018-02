“Guida al voto per nuovi elettori”: ciclo di incontri a Giurisprudenza

Sono in programma a partire dal 19 febbraio gli incontri “Guida al voto per nuovi elettori. Come funziona il Rosatellum? Quali sono i partiti che ci rappresentano di più? E soprattutto, a cosa serve votare?”, organizzati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e Internazionali dell’Università di Parma.

Gli incontri sono rivolti alle ultime classi degli istituti superiori della città per spiegare il funzionamento della nuova legge elettorale e le modalità di voto ai “nuovi elettori”, i diciottenni che si recheranno per la prima volta ai seggi il 4 marzo.

I docenti coinvolti nell’iniziativa, che insegnano nei tre corsi di studio afferenti al Dipartimento (Giurisprudenza, Scienze Politiche e Servizio Sociale), illustreranno agli studenti i profili costituzionali della legge, soffermandosi sui suoi aspetti più discussi. Durante gli incontri verranno inoltre analizzate, in modo scientifico e imparziale, le differenti posizioni tra i partiti sulle questioni di stretta attualità, per aiutare i neo-diciottenni a compiere una scelta il più possibile autonoma e consapevole.

Le scuole che parteciperanno agli incontri sono diverse: il 19 febbraio l’incontro si terrà presso l’aula magna del Liceo Scientifico Ulivi; il 20 febbraio i relatori interverranno nell’assemblea di istituto del Liceo Scientifico Marconi, mentre il giorno seguente sarà la volta dell’Istituto Tecnico Economico Bodoni. Giovedì 22, a partire dalle ore 9.30, saranno gli studenti dell’ITC Melloni, quelli del Liceo delle Scienze Umane Sanvitale e quelli dell’ITIS di Parma ad essere ospitati nell’aula Filosofi e nell’aula Cavalieri di via Università; il “tour” didattico si concluderà, infine, la mattina di sabato 24 al Liceo Scientifico Bertolucci.

Tali incontri, che rientrano tra le azioni di “Terza missione” dell’Ateneo, rappresentano un’occasione importante offerta agli studenti delle scuole superiori di Parma: i nuovi elettori avranno la possibilità di informarsi e di conoscere gli aspetti fondamentali del voto, oltre che la sua importanza, prima di recarsi al seggio elettorale.