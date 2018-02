Scuola Anna Frank, approvato il progetto definitivo per il terzo stralcio dei lavori

E’ stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo per il 3° stralcio dei lavori che riguarderanno la realizzazione per la scuola Anna Frank del nuovo complesso costituito da palestra, mensa e teatro e del miglioramento sismico dell’edificio, attuati su istanza dell’assessorato ai Lavori pubblici, guidato da Michele Alinovi.

Dopo la realizzazione del nuovo corpo palestra e mensa, lungo il lato sud, in sostituzione dei edifici esistenti e la realizzazione del teatro, in continuità con le nuove strutture, che sono stati oggetto del primo e secondo stralcio, questa terza fase prevede la demolizione di una porzione dei vecchi fabbricati adibiti a mensa e palestra e la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico sull’edificio scolastico ai quali si aggiungerà la sistemazione dell’area verde con i percorsi ciclopedonali e gli accessi.

Il risultato sarà quello di ottenere una struttura modello in termini di efficienza e risparmio energetico, adeguamento antisismico e sicurezza, oltre che miglioramento della fruibilità e del decoro del plesso scolastico di via Pini.

I lavori, progettati da Parma Infrastrutture Spa, comportano in questa terza fase un investimento complessivo di 1.500.000 euro, di cui 500.000 derivanti dal contributo della Regione Emilia Romagna per l’annualità 2017 e 1.000.000 di euro cofinanziato dall’Amministrazione Comunale.

In totale infatti per la scuola Anna Frank sono stati previsti investimenti per 5 milioni di euro in 3 anni, di questi 1,5 milione è stato finanziato con bando MIUR erogato tramite la Regione Emilia Romagna.

Le nuove realizzazioni hanno inciso su metà degli spazi didattici a disposizione della scuola, questo con una programmazione dei lavori pensata per non interferire sull’attività didattica.

La soluzione adottata dal Comune è stata quella di procedere per stralci: il progetto, infatti, è stato fin da subito condiviso con la dirigenza scolastica dell’Anna Frank e con i genitori degli alunni della scuola, coinvolgendo l’assessorato ai Lavori pubblici e quello alla Scuola in un percorso volto a garantire la massima sicurezza nei lavori ed, al contempo, la continuità didattica.