La Gambarini (FI) ha incontrato Confagricolura: “Tutela del made in Italy e lotta alla contraffazione e alla burocrazia”

Francesca Gambarini, candidata alla Camera per Forza Italia nel collegio plurinominale di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, ha incontrato ieri Confagricoltura: “È stato un incontro molto interessante e proficuo – commenta – . Ho ascoltato le ragioni degli agricoltori e, se sarò eletta, mi batterò per sostenere questo settore così importante per la nostra terra. Tutela del Made in Italy, lotta alla contraffazione e taglio della burocrazia sono tre pilastri del programma di Forza Italia. In particolar modo ci sono stati rappresentati i problemi relativi all’eccessiva burocrazia che spesso crea difficoltà nell’accedere ai contributi europei. Semplificare deve essere una priorità che va di pari passo al taglio delle tasse e a politiche serie da mettere sul tavolo dell’Unione Europea per tutelare i nostri prodotti tipici”.