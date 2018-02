La Bella addormentata a ParmaDanza, con la compagnia Junior Balletto di Toscana

Il capolavoro di Pëtr Ill’č Čajkovskij va in scena sul palcoscenico del Teatro Regio di Parma, per il pubblico di ParmaDanza, nel nuovo spettacolo Bella addormentata della Compagnia Junior Balletto di Toscana, sabato 24 febbraio alle ore 20.30.

A firmare lo spettacolo, che reinterpreta e attualizza la celebre fiaba di Aurora, è il giovane Diego Tortelli, che ne cura la drammaturgia e la coreografia, con la drammaturgia musicale di Francesco Sacco, le luci di Carlo Cerri e i costumi di Santi Rinciari.

“Viviamo in una società frenetica – spiega il coreografo – in continuo cambiamento e con l’ossessiva ricerca della perfezione, che ci allontana sempre di più da noi stessi e dal mondo che ci circonda. Reagiamo creandoci un immaginario perfetto persino nel rapporto di amore, ed è questa la prospettiva attualizzata di questa mia versione de La Bella Addormenatata ambientata nelle strade frenetiche di una metropoli qualsiasi, dove tutti sono sempre di corsa alla ricerca disperata di realizzare il loro sogno perfetto. Tra le moltitudine si differenzia un giovane scrittore solitario, autore di poesie d’amore, povero ed isolato dal mondo reale: egli trova conforto solo nei suoi sogni e nella sua immaginazione, creandosi un ambiente di pura fantasia, una stanza esclusiva per incontrare Aurora, figura perfetta dell’amore, frutto del suo inconscio. Questa stanza dei sogni è animata dai personaggi della vicenda con al centro un Aurora immaginata nella sua perfezione, contrastata da Carabosse, la strega crudele che altri non è che il suo alter ego, il suo lato scuro, la sua paura, il suo isolamento dal mondo reale”.

Partito nel 2002 come sviluppo dell’attività didattica dell’omonima scuola, lo Junior Balletto di Toscana è presto diventato una realtà artistica internazionale, una palestra per testare nuovi autori e interpreti della nuova generazione. Formato da giovani tra i 16 e i 21 anni, l’ensemble diretto da Cristina Bozzolini si è immediatamente imposto per il riconoscibile piglio con cui affronta i palcoscenici di tutto il mondo e i diversi stili coreografici.

Biglietti per da €10,00 a €40,00; Under 30 e scuole di danza da €8,00 a €32,00.

Lo spettacolo andrà in scena anche per il pubblico delle scuole, venerdì 23 febbraio alle ore 9.00 e alle ore 11.00.

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Regio di Parma tel. 0521 203999 – biglietteria@teatroregioparma.it www.teatroregioparma.it

Il programma completo della Stagione 2017-2018 è disponibile su teatroregioparma.it

La Stagione 2017-2018 del Teatro Regio di Parma è realizzata con il sostegno di Comune di Parma, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Emilia Romagna. Major partner Fondazione Cariparma, Main partners Chiesi, Crédit Agricole Cariparma. Il Teatro Regio di Parma è sostenuto anche da Camera di Commercio di Parma, Fondazione Monte Parma, Ascom, “Parma, io ci sto!” Main sponsor Iren, Barilla, Cedacri group. Advisor AGFM. Sponsor tecnici Step, MacroCoop. La traviata è realizzata in collaborazione con Comune di Busseto, Concorso Internazionale Voci Verdiane “Città di Busseto”. ParmaDanza è realizzata con il sostegno di CePIM e in collaborazione con ATER Associazione Teatrale dell’Emilia-Romagna. La Stagione concertistica è realizzata in collaborazione con Società dei Concerti di Parma, Arci Caos. “Il Piccolo Principe” è realizzato con il sostegno di Parmalat. “Hänsel e Gretel” è realizzato in coproduzione con Fondazione Arturo Toscanini. La Stagione è realizzata in collaborazione con Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi”, Liceo Musicale Attilio Bertolucci, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Comunale di Bologna, Opera Europa, The Opera Platform.