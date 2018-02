La Polizia ha arrestato il 22enne che ha minacciato e aggredito infermiera all’Ospedale Maggiore di Parma. Preso in flagranza di reato

Ieri personale del Nucleo Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Parma ha arrestato in flagranza un cittadino italiano di 22 anni per furto aggravato e lo ha denunciato in stato di libertà per Minacce aggravate e Lesioni Personali.

Il giovane, introdottosi all’interno del Reparto Geriatria dell’Ospedale Maggiore di Parma, dopo aver frugato in alcune borse e scassinato un armadietto personale di una infermiera, si è impossessato del contenuto di alcuni portafogli (denaro e schede bancomat).

Un Maresciallo dei Carabinieri in pensione segue il soggetto e riesce a bloccarlo all’interno del parcheggio dell’Ospedale dove, dopo una colluttazione, il ragazzo propone uno scambio: 1000 euro in cambio del portafoglio rubato.

Al fine di prendere tempo e contattare le Forze dell’Ordine l’Ex Militare si dichiara disposto a trattare e convince il giovane a tornare all’interno della struttura.

Una volta dentro la situazione degenera poiché il ragazzo, non ricevendo la somma richiesta, aggredisce l’infermiera sia verbalmente, minacciandola di morte, sia fisicamente, colpendola con calci e pugni e provocandole lesioni guaribili in 20 giorni.

Le Volanti della Polizia di Stato, intervenute immediatamente, riescono a bloccare il giovane che viene trasportato in Questura per gli accertamenti di Polizia, dai quali è stato possibile riscontrare vari precedenti di Polizia e vari procedimenti penali a suo carico.

Per i reati commessi il giovane è stato posto agli arresti domiciliai presso il Servizio Sanitario “Ospedale Maggiore” di Parma in attesa di essere giudicato.