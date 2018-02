Stige, Aemilia & C. Le filiere criminali che fanno male al lavoro. L’intervento di Tassi Carboni

Nel pomeriggio il confronto pubblico dal titolo STIGE, AEMILIA & C. LE FILIERE CRIMINALI CHE FANNO MALE AL LAVORO ha proseguito le iniziative promosse dalla CGIL territoriale a sostegno della legalità nei luoghi di lavoro e per sensibilizzare l’opinione pubblica a seguito delle ultime indagini che hanno evidenziato un preoccupante livello di infiltrazione mafiosa nel nostro territorio. In un gremito Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma il dibattito è stato introdotto dal segretario Generale CGIL Parma Massimo Bussandri alla presenza del Prefetto di Parma Giuseppe Forlani e della coordinatrice di Libera Parma Emilia Bennardo.

Il responsabile Politiche della Legalità Segreteria CGIL ER Mirto Bassoli ha relazionato sul fenomeno all’interno dei nostri territori.

Sono seguiti gli interventi dell’Assessore alla Legalità Regione Emilia-Romagna Massimo Mezzetti, dell’avvocato Andrea Ronchi, penalista esperto in criminalità organizzata, e di Filippo Frittelli Presidente Provincia di Parma.

Per il Comune di Parma è intervenuto il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Tassi Carboni. “Il Comune di Parma ha colto da tempo l’entità del fenomeno e si sta impegnando sul tema in termini di educazione contro i fenomeni mafiosi e di tutela della legalità nel complesso delle sue attività. Bisogna istituire anche un percorso intercettore in grado di far emergere con tempestività le situazioni, sia per portare alla luce tempestivamente gli eventi mafiosi, sia per preservare il tessuto sano della città, del mondo del lavoro e dell’imprenditoria”. Ha detto durante il suo discorso.

Le conclusioni della giornata sono state affidate ad Antonio Mattioli, responsabile Politiche del Lavoro Segreteria CGIL Emilia Romagna.