Salsomaggiore: arrestato spacciatore con 100g di cocaina

I Carabinieri della compagnia di Salsomaggiore Terme – aliquota radiomobile unitamente ai colleghi della locale stazione- hanno tratto in arresto un giovane cittadino albanese m.i. cl’ 98, muratore ed incensurato, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, durante i quotidiani servizi perlustrativi ed i controlli che vengono effettuati nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina termale – luogo segnalato anche dai cittadini come “zona di spaccio e consumo” – l’attenzione dei militari, si è concentrata su un giovane ragazzo che, a passo svelto, stava transitando lungo il piazzale della stazione ferroviaria.

I Carabinieri decidono di controllare l’uomo che, alla vista dei militari, ha subito cambiato direzione di marcia. fermato, il giovane da un primo momento sembrava collaborativo ma, subito dopo, appariva molto nervoso e con uno scatto improvviso estraeva dalla tasca del giubbotto un involucro bianco lanciandolo in direzione del torrente Ghiara. a quel punto un militare bloccava il giovane che accennava una fuga mentre il collega recuperava l’involucro. portato in caserma per gli accertamenti del caso si è scoperto il contenuto dell’oggetto: 105 gr. di cocaina purissima.

A quel punto l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.