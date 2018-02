Continuano gli arresti di pusher nei viali dei Mille e Vittoria da parte dei Carabinieri: sequestrate numerosi dosi di cocaina e marijuana

I Carabinieri della Compagnia di Parma, ormai da giorni hanno concentrato l’attenzione sui viali (vittoria e dei mille) per contrastare il fenomeno dello spaccio. nell’attivita’ non sono soli, infatti come già accaduto nei giorni scorsi anche gli abitanti del quartiere riunitesi nel comitato “oltretutto oltretorrente” danno un importante contributo.

Come ieri quando un signore chiama il “112” per segnalare che un extracomunitario aveva nascosto qualcosa tra le siepi. Sul posto e’ subito giunta una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile di Parma, che grazie le preziose indicazioni blocca un cittadino nigeriano cl 85 che aveva tentato di passare inosservato dirigendosi presso una sala bingo e recuperare nelle vicinanze una bustina trasparente contenente due involucri termosaldati con all’interno 15 grammi di marijuana e una dose di cocaina.

Al nigeriano, che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sono stati sequestrati 40 euro verosimilmente provento attività delittuosa.

Peggio e’ andata ad un suo connazionale 20enne, che e’ stato arrestato in flagranza di reato. Infatti nel primo pomeriggio di ieri gironzolava tra i viali con il classico atteggiamento di voler concludere un “affare”.

Dopo essere stato osservato per un po’ i militari decidevano di identificarlo. Lui compreso di essere stato individuato ha tentato dapprima di fuggire con la bicicletta, venendo pero’ bloccato poco dopo.

Ovviamente si e’ spiegato subito l’atteggiamento poco domito del ragazzo, privo di qualsiasi documento, infatti nascosto tra le mutande aveva circa 20 grammi di marijuana pronta per la vendita.