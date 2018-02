Arrestato al Fidenza Village per furto di 6.000 euro in vestiti

Nella serata di ieri i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza e della Stazione di Polesine Zibello hanno proceduto all’arresto per furto aggravato di un 50 enne incensurato, di origine bielorussa, da qualche giorno domiciliato presso un albergo nella zona dell’aeroporto Milano Malpensa.

L’uomo, con ogni probabilità accompagnato da un complice su cui si stanno svolgendo ulteriori accertamenti ed allo stato irreperibile, nel tardo di pomeriggio di ieri ha raggiunto il Fidenza Outlet Village a bordo di un auto a noleggio e, utilizzando una borsa opportunamente modificata per eludere i sensori posti all’ingresso-uscita dei negozi, ha asportato da diverse boutique del predetto complesso commerciale oltre venti capi di abbigliamento griffato per un valore complessivo di poco superiore ai 6.000 euro.

L’atteggiamento dell’uomo, segnalato dal responsabile di un negozio al personale della vigilanza del Village ed ai carabinieri tramite il numero telefonico di emergenza 112, ha consentito alla pattuglia di Polesine Zibello, presente in zona per alcuni controlli, di bloccare il ladro prima che si dileguasse dalla zona con tutta la refurtiva nascosta nel vano posteriore dell’auto a lui in uso.

I Carabinieri hanno recuperato e restituito tutta la refurtiva, costituita da pantaloni, camicie , giubbotti e maglioni da uomo, ai responsabili dei ben sei punti vendita colpiti.

L’arrestato è stato trattenuto presso una camera di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Fidenza e nella mattinata di lunedì 19 febbraio comparirà innanzi al Giudice del Tribunale di Parma per la convalida dell’arresto ed il Giudizio per direttissima. Da alcuni approfondimenti nella tarda serata di ieri pare che l’uomo fosse arrivato in Italia il 16 febbraio u.s. ed dovesse ripartire nei prossimi giorni. Qualcosa, però, è andato storto!