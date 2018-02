L’Amatori Parma Rugby sconfitto nel finale a Civitavecchia

Un calcio di punizione a 3 minuti dal termine consegna vittoria e 4 punti al Civitavecchia vanificando l’ottimo secondo tempo dell’Arca Gualerzi Amatori capace di recuperare il passivo di 10 a 0 con cui si era chiusa la prima frazione di gioco, dove con due mete Andreozzi e compagni si sono portati per la prima volta in vantaggio a 5 minuti dalla fine della gara.

Gara dai due volti quella di Civitavecchia, equamente divisa a metà dalle contendenti con i padroni di casa più incisivi nel primo tempo mentre i ragazzi di Viappiani reagiscono bene allo svantaggio della prima frazione dominando gli ultimi 40 minuti grazie ad una mischia capace di assicurare palloni di qualità alla linea arretrata, in meta due volte con Cantoni ad inizio ripresa e a 5 minuti dal termine con Maghenzani dove Carra con la trasformazione completa il sorpasso sui padroni di casa.

Blucelesti per la prima volta in vantaggio a 5 minuti dal termine e con il possesso palla alla ripresa del gioco ma un errore nella presa al volo dell’Arca Gualerzi consegna il pallone ai padroni di casa che avanzano guadagnando il calcio di punizione che il capitano Gentile non sbaglia consegnando la vittoria ai laziali.

Alla fine un solo punto per i blucelesti che non premia fino in fondo il lavoro dei ragazzi di Viappiani, autori di una buona gara e di un ottimo secondo tempo e che hanno dimostrato di assimilare le novità di una formazione giovane e rimaneggiata a partire dalla mediana inedita con il giovane Gherri mediano di mischia e Alberto Orsenigo spostato all’apertura e l’esordio da titolare del giovane Spagnoli e nel secondo tempo dell’under 18 Guidi.

Nonostante la sconfitta comunque da segnalare il ritorno in campo nel finale di Davide Belli a quattro mesi dall’aggressione subita nella quarta giornata di campionato.

Adesso ancora 3 settimane di pause con l’Arca Gualerzi che ritornerà in campo domenica 11 marzo alla Cittadella del Rugby di Moletolo dove affronterà il Modena Rugby 1965.

Civitavecchia Rugby – Arca Gualerzi Amatori 16 – 14 (Pt 10 – 0)

Marcatori: Pt. 2’cp Gentile, 36’m Gentili tr Gentile; St. 9’m Cantoni tr Carra, 16’cp Gentile, 35’m Maghenzani tr Carra, 37’cp Gentile

Civitavecchia Rugby: Peris; Carabella, Gentili, Di Gennaro, Mellini; Gentile (cap.), Crinò; Onofri, Kurtaj, Simeone; Natalucci, Manuelli; Giordano, Orchi (42’Solfanelli), Rossi (48’Orabona). Non entrati: Spada, Nocchi, Raponi, Nastasi, Pitocchi. All.: Esposito

Arca Gualerzi Amatori Parma: Maghenzani; Spagnoli (41’ Guidi), Carra, Bianconi, Cantoni; Orsenigo, Gherri; Ciasco (36’ Belli), Scarica, Pedretti (44’ Corradi); Rossi, Andreozzi (cap.); Amin Fawzi, Tolaini (56’ Gatti), Bertozzi (44’ Calì). Non entrati: Gaibazzi, Ciccarelli. All.: Viappiani

Arbitro: Daniele Carino (Na)

Ammoniti: 26’ Giallo Civitavecchia

Punti conquistati in classifica: Civitavecchia Rugby 4; Amatori Parma 1