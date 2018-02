La giovane e talentuosa pianista Beatrice Rana debutta al Teatro Regio domenica 25

Debutta a Parma, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 17.00, nell’ambito della Stagione Concertistica del Teatro Regio, Beatrice Rana, considerata tra i maggiori giovani talenti del pianoforte.

Il programma del concerto, realizzato in collaborazione con Società dei Concerti di Parma, si aprirà con due pagine di Robert Schumann, Blumenstück op. 19, composto nel 1837 e gli Études Symphoniques, op. 13 composti tra il 1834 e il 1852. La serata proseguirà con Miroirs, cinque brani composti da Maurice Ravel tra il 1904 e il 1905 e dedicati a ciascun amico del gruppo degli Apaches, coi quali soleva ritrovarsi nello studio parigino del pittore Paul Sordes. A concludere il concerto, la suite dal ballettoL’Uccello di fuoco di Igor’ Stravinskij trascritta per il pianoforte da Guido Agosti. Al termine del concerto l’artista incontrerà il pubblico nel Foyer del Teatro Regio, dove sarà allestito il bookshop con i suoi dischi.

A soli venticinque anni, Beatrice Rana si è già imposta nel panorama musicale internazionale ottenendo l’apprezzamento e l’interesse di associazioni concertistiche, direttori d’orchestra, critici e pubblico in tutto il mondo. Nata in una famiglia di musicisti e avviata allo studio del pianoforte a quattro anni, debutta in orchestra a nove anni. A diciotto consegue il primo premio al Concorso Internazionale di Montréal diventando la più giovane vincitrice della competizione e la prima italiana. Nel 2013 vince la Medaglia d’Argento e il Premio del Pubblico al Concorso pianistico internazionale Van Cliburn di Fort Worth. Nell’ambito della sua carriera internazionale, collabora con le principali orchestre e i maggiori direttori e partecipa a numerosi festival. Nel 2014 è inserita nella classifica 30 under della rivista International Piano. Nel 2015 è nominata New Generation Artist dalla BBC. Nel 2016 vince la Borletti-Buitoni Trust e riceve il premio Franco Abbiati dei critici musicali italiani come migliore solista dell’anno. Artista esclusiva Warner Classics, nel 2017 incide le Variazioni Goldberg di Bach e il disco occupa per lungo tempo il primo posto in classifica in Italia e all’estero. Sempre nel 2017 è nominata Cavaliere della Repubblica per motu proprio del Presidente Mattarella.

Biglietti: da € 10,00 a € 30,00; Under 30 da € 8,00 a € 24,00; Over 65 da € 9,00 a € 28,00. Promozioni e agevolazioni sono riservate a soci della Società dei Concerti di Parma, famiglie, lavoratori in stato di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, gruppi composti da più di 20 persone.

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Regio di Parma tel. 0521 203999 – biglietteria@teatroregioparma.it www.teatroregioparma.it

Il programma completo della Stagione 2017-2018 è disponibile su teatroregioparma.it

Teatro Regio di Parma

domenica 25 febbraio 2018, ore 17.00 Abb. Concerti

Durata complessiva 1 ora e 40 minuti circa, compreso un intervallo

Pianoforte BEATRICE RANA

Robert Schumann (1810-1856)

Blumenstück op. 19

Leise bewegt

Ein winiger langsamer

[senza indicazione di tempo]

[senza indicazione di tempo]

Études Symphoniques, op. 13

Maurice Ravel (1875-1937)

Miroirs

Noctuelles. Très léger, in re bemolle maggiore Oiseaux tristes. Très lent, in mi bemolle minore Une barque sur l’océan. D’un rythme souple, in fa diesis minore Alborada del gracioso. Assez vif, in re minore La vallée des cloches.Très lent, in do diesis minore

Igor’ Stravinskij (1882-1971)

L’Uccello di fuoco, suite dal balletto

Trascrizione per pianoforte di Guido Agosti