Renzi a Parma: “E’ più facile credere a Babbo Natale che alla flat tax del centrodestra. Non accettiamo lezioni di moralità dai 5 Stelle”

Ieri sera il segretario nazionale del Pd Matteo Renzi ha fatto tappa a Parma al Starhotel du parc per intervenire sui temi della politica nazionale e della campagna elettorale. Insieme a lui sul palco c’erano il segretario provinciale del Pd Nicola Cesari e quello cittadino Michele Vanolli, oltre che il segretario regionale Calvano.

In prima fila erano presenti i quattro candidati dei collegi uninominali della provincia di Parma Pagliari, Annibali, Romanini e Gazzolo.

Il segretario del Pd ha rivendicato i risultati dei Governi di centrosinistra (LEGGI), sottolineando che gli altri schieramenti “stanno facendo una campagna elettorale giocata a chi la spara più grossa e priva di ogni concretezza”.

Renzi ha toccato tutti i temi di attualità, dall’immigrazione alla “rimborsopoli” grillina, al rilancio dell’economia e alla riduzione delle tasse “che noi abbiamo fatto per davvero”.

Dure le critiche al centrodestra e al M5S. “E’ più facile credere a Babbo Natale che alla flat tax proposta per l’ennesima volta da Berlusconi. E’ Berlusconi quello che ha firmato il trattato di Dublino sull’accoglienza dei migranti. Non accettiamo lezioni di moralità dai 5S. La promessa di un reddito di cittadinanza a chi non lavora è un messaggio diseducativo e disincentivante.”