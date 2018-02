Lavori in piazza della Pace, 530 mila euro dal Comune per “rendere la piazza più fruibile e sicura”. Sarà realizzato un “Sentiero delle lettere”

Proseguono i lavori in piazza della Pace, via libera della Giunta, su proposta dell’assessorato ai lavori pubblici, guidato da Michele Alinovi, allo stanziamento di 530 mila euro per concludere il secondo stralcio dell’intervento, che prenderà avvio tra qualche mese, volto a rendere la piazza più fruibile e sicura.

Il secondo stralcio del progetto di riqualificazione di piazzale della Pace, sulla base di quanto sviluppato e realizzato nel primo stralcio, intende completare il disegno del progetto generale di riqualificazione dell’area, sulla base delle linee guida individuate grazie alla proficua collaborazione con gli Enti preposti all’approvazione del progetto.

Il primo stralcio dei lavori ha inteso potenziare le possibilità di fruizione e di attraversamento dell’area secondo la direttrice principale: “Il Viale dell’incontro”, corrispondente all’asse nord – sud, con l’ampliamento delle trottatoie.

Il secondo stralcio dei lavori, che avrà inizio dopo l’estate, contempla gli interventi nel quadrante a sud delle trottatoie: attorno al monumento al Partigiano e di fronte all’ex palazzo della Provincia, con la realizzazione dell’ultimo tratto del “Sentiero delle Lettere”, corrispondente all’asse est ovest che collega via Verdi a piazza Ghiaia, rafforzando così la direttrice che dalla stazione, passando attraverso via Verdi, porta verso il centro della città. Si tratta di un percorso trasversale che pone in dialogo la parte della piazza dove si trova l’Ara Verdiana con quella che dà verso la ormai ex sede della Provincia.

Il progetto introduce inoltre alcuni elementi di arredo urbano come un sistema di alberature a lato del camminamento che fiancheggia l’ex palazzo della Provincia ed a lato borgo delle Cucine, alcune panchine per la sosta in corrispondenza delle attività commerciali e di ristoro, nonchè una serie di elementi volti a migliorare l’aspetto estetico degli impianti elettrici presenti sul posto.