La Cavandoli (Lega) commenta i risultati di Renzi: “Sbarchi, sostegno a banche amiche, precariato e insicurezza”

I risultati che Renzi e i suoi vanno sbandierando in questa campagna elettorale (leggi) sono sotto gli occhi di tutti: Insicurezza, disoccupazione, precariato, mancette elettorali e aiuti a banche e cooperative amiche.

Sul versante Immigrazione, gli sbarchi di clandestini sono ripresi con ancora maggiore vigore e le città sono invase da stranieri irregolari, gli unici a guadagnarci sono le cooperative del business dell’accoglienza.

Se parliamo di Sicurezza, la risposta del Pd, dopo aver depenalizzato numerosi reati, è un ennesimo provvedimento “svuota carceri” che rimetterà in libertà altre migliaia di delinquenti anche recidivi: il risultato è che mentre il Paese chiede la certezza della Pena, Renzi e i suoi regalano ai criminali la certezza dell’Impunità.

Sul versante economico, dopo aver gettato al vento miliardi di Euro, il risultato del Jobs act è l’istituzionalizzazione del lavoro precario come unica possibilità per i giovani e percentuali di disoccupazione a livello di Spagna e Grecia.

Sono stati una beffa anche gli 80 euro, la mancetta elettorale che il Pd tira fuori ad ogni voto: poco meno di 2 milioni di italiani dopo averli ricevuti mensilmente li hanno dovuti restituire totalmente o in parte in un colpo solo.

In compenso il Governo ha salvato le banche di amici e parenti abbandonando al loro destino migliaia di cittadini che hanno perso i risparmi di una vita.

Dal punto di vista infrastrutturale, mentre i cavalcavia delle autostrade crollavano e i ponti (come quello per Casalmaggiore) diventavano inagibili il Ministro dei Trasporti faceva il digiuno a staffetta a favore dello Ius Soli. Ognuno ha le sue priorità.

Il Governo e il Pd hanno tradito il Paese mettendo gli italiani dietro a tutto: agli immigrati, ai partiti, alle banche, ai burocrati di Bruxelles, agli interessi stranieri. Hanno trattato tutto il Paese come i terremotati abbandonati al freddo e al loro destino.

Renzi e i suoi, vanno in giro a dire che quella appena conclusa è stata la Legislatura dei diritti civili: e lo vanno a raccontare senza vergogna ai commercianti che hanno abbassato per l’ultima volta la serranda, ai colleghi degli imprenditori che si sono impiccati per la pressione fiscale, a chi è stato rapinato da chi non doveva essere in Italia o a piede libero, ai giovani precari, ai terremotati sepolti dalla neve, ai risparmiatori.

Il 4 marzo possiamo voltare pagina.

Laura Cavandoli, candidata del Centrodestra Collegio Uninominale 12 Parma e Bassa