Tentata truffa a Noceto ai danni di un’anziana: arrestati in flagranza due persone

I Carabinieri della Stazione di Noceto hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, per tentata truffa in danno di anziani di un uomo D.D cl’ 70 e una donna L.E. cl’ 94. In particolare i due si sono presentati a casa di una donna anziana cl’ 42. La L.E si qualificava come una impiegata della rete idrica :”in questo condominio è presente una perdita di acque nere bisogna procedere ad un controllo”.

L’anziana signora, non fidandosi della donna, gli ha mostrato la sua diffidenza e a quel punto è entrato in scena l’uomo, D.D., il quale presentandosi come Maresciallo dei Carabinieri :”signora in questa palazzina si è verificato un furto in abitazione devo procedere ad un controllo… lei ha oggetti preziosi in casa ?… devo verificare che non manchi nulla”. Anche al secondo tentativo di adescamento la signora è riuscita a non cadere nella trappola facendo desistere i due malviventi.

Ma non solo. Immediatamente ha contattato la Polizia municipale del comune di Noceto i quali, a loro volta, hanno segnalato e richiesto l’intervento ai Carabinieri della Stazione di Noceto. I militari, poco distanti dal luogo ed impegnati nei quotidiani servizi perlustrativi, giunti in zona hanno notato un uomo ed una donna che, alla vista della pattuglia, cercavano riparo all’interno di un garage sotterraneo. Gli operanti sono riusciti a fermarli e hanno proceduto ad una loro completa identificazione.

Da un approfondito controllo è emerso come i due, residenti ad Asti, avevano numerosi precedenti di polizia. Venivano così accompagnati in caserma e i successivi accertamenti hanno potuto dimostrare le loro responsabilità. Sono stati così dichiarati in stato di arresto e ristretti presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.