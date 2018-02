Mara Pratissoli confermata alla guida di Coldiretti Donne Impresa

Mara Pratissoli è stata riconfermata alla guida di Coldiretti Donne Impresa di Parma. L’elezione è avvenuta al termine del Forum provinciale a cui hanno partecipato numerose imprenditrici agricole Coldiretti di tutta la provincia per il rinnovo delle cariche sociali per il quinquennio 2018/2023. Ad aprire i lavori il Presidente Provinciale di Coldiretti Parma Luca Cotti e il Direttore Alessandro Corsini che hanno evidenziato le principali conquiste di Coldiretti a partire dall’etichettatura obbligatoria per latte e derivati e per la pasta e riso, fino alla nascita delle filiere italiane per la tutela e valorizzazione del Made in Italy. E’ stata presentata anche la raccolta firme sulla petizione #stopcibofalso per chiedere al Parlamento Europeo che i consumatori abbiano la possibilità di conoscere da dove arriva il cibo che portano in tavola.

Mara Pratissoli conduce, insieme alla famiglia, a Basilicanova un’impresa agricola ad indirizzo zootecnico per la produzione di latte per il Parmigiano Reggiano; l’azienda coltiva anche pomodoro bio e convenzionale da industria, cereali bio e convenzionali e foraggi.

“Ringrazio- ha detto Mara Pratissoli – per la fiducia che mi è stata nuovamente accordata e ne sento tutta la responsabilità. Riconfermo il mio impegno, insieme alle amiche del Coordinamento provinciale, per incrementare le occasioni di incontro e confronto tra le imprenditrici agricole iscritte a Coldiretti, puntando soprattutto sulla formazione e informazione, indispensabili per essere sempre aggiornate e crescere in competenze e professionalità. L’auspicio – ha sottolineato – è di trovare la più ampia partecipazione di imprenditrici agricole per creare una rete che dia valore alle tante aziende agricole ”in rosa”, da quelle più tradizionali a quelle più innovative, dalle fattorie didattiche agli agriturismi e a chi pratica la vendita diretta. Porteremo avanti un programma che prevede un ciclo di riunioni su tematiche tecniche e sindacali, il progetto di Educazione alla Campagna Amica rivolto alle scuole, un viaggio itinerante tra le imprese agricole del nostro Coordinamento per un confronto tra diverse esperienze imprenditoriali, e una gita provinciale. Sempre a fianco della nostra Organizzazione desideriamo dare il nostro contributo a sostegno dei progetti che Coldiretti sta portando avanti come il rapporto con i consumatori, la sicurezza alimentare, l’obbligo di una etichettatura trasparente per tutti i prodotti e la difesa del Made in Italy”.

Il Forum ha eletto anche il Coordinamento Provinciale composto da: Mara Pratissoli (Responsabile Provinciale); Debora Aschieri; Bartoli Paola; Maria Cristina Bergamaschi; Maria Bertolini; Anna Laura Demitri; Lorenza Frati; Valentina Maghei; Francesca Mantelli; Emily Mazzali; Bruna Vecchia. La Responsabile Provinciale Mara Pratissoli e le due Viceresponsabili Provinciali Paola Bartoli e Maria Cristina Bergamaschi sono state nominate anche per il Coordinamento Regionale Coldiretti Donne Impresa. Come Coordinatrice provinciale è stata riconfermata Paola Ferrari.