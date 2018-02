Salvini: “La prossima volta che torno a Parma lo farò da Presidente del Consiglio. Tanti elettori di sinistra si stanno disintossicando dal Pd”

Questa mattina il leader della Lega Nord Matteo Salvini ha fatto tappa a Parma, per incontrare la stampa e i simpatizzanti.

In merito alla discussione sulla premiership, Salvini l’ha posta in questi termini: “La spunterà chi prende più voti. Chi preferisce Tajani a capo del Governo deve votare per Forza Italia. Chi preferisce la chiarezza vota la Lega e avrà Salvini premier.”

“Oggi al mercato un’elettrice mi ha detto: ‘Salvini, io ho sempre votato Pd ma non lo farò più e scelgo lei.’ Queste parole fanno capire che anche a sinistra iniziano a disintossicarsi” prosegue Salvini. “Sento che le più belle sorprese elettorali le avremo in Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria. Dopo le politiche vinceremo le elezioni regionali in Emilia Romagna. Poi inizieremo a pensare alla città di Parma, dove Pizzarotti terminerà la sua attività. A proposito, la prossima volta che torno a Parma lo farò da Presidente del Consiglio.”