Pizzarotti e Casa entrano nel Comitato Tecnico di Coordinamento dell’Anno del Cibo 2018

Il 2018 sarà l’Anno del Cibo Italiano, un’attività di promozione nazionale delle qualità e delle eccellenze enogastronomiche dei singoli territori.

Questa mattina il Sindaco Federico Pizzarotti e l’assessore alle Attività Produttive e Turismo Cristiano Casa, designati da ANCI, hanno partecipato a Roma alla conferenza stampa di presentazione dell’Anno del Cibo Italiano 2018.

L’Anno del Cibo Italiano valorizzerà e promuoverà l’intreccio tra cibo, arte e paesaggio, elementi che rappresentano i migliori attrattori culturali del nostro Paese.

“L’anno del cibo sarà un’occasione straordinaria per valorizzare e mettere a sistema le numerose eccellenze italiane. Parma entra nel Comitato Tecnico ed, insieme a esperti e a rappresentati del Governo, porteremo avanti azioni di promozione per un rilancio culturale del nostro paese attraverso il Food. Parma, insieme alla sua rete territoriale, è una delle eccellenze e in questo anno avrà la possibilità di avere un ulteriore slancio anche guardando alle tante iniziative che attiveremo nell’ambito come Capitale italiana della Cultura 2020. Essere attivamente all’interno del Comitato Tecnico ci permetterà di conoscere le manifestazione e gli eventi italiani più significativi, promuoverli e farli conoscere“ ha dichiarato il Sindaco.

“A Parma, città Unesco per la Gastronomia, l’Anno del Cibo permetterà di avere un’ulteriore promozione turistica di tutto il nostro territorio, promuovendo la nostra cultura alimentare anche attraverso i prodotti meno conosciuti. Un anno importante che ci permetterà di evidenziare come il nostro patrimonio enogastronomico faccia parte del patrimonio culturale e dell’identità italiana” ha sottolineato Cristiano Casa.

Tutte le iniziative dell’Anno del cibo italiano saranno connotate da un logo ufficiale che viene presentato oggi per la prima volta alla stampa.