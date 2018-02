Donati strumenti alla Casa della Salute di Colorno-Torrile

Il Circolo Maria Luigia di Colorno ha dimostrato la propria vicinanza a chi soffre di malattie croniche, con una donazione alla Casa della Salute di Colorno-Torrile. Si tratta di un dispositivo per la misurazione dell’indice caviglia-braccio (ABI) utile a quantificare il restringimento delle arterie, del valore di circa 3.600 euro.

La nuova attrezzatura è a disposizione dell’ambulatorio di Vulnologia dove sono assicurati lo screening del piede diabetico e dei fattori di rischio cardiovascolare su persone con diabete ed ipertese.

Nel 2017, l’ambulatorio di Vulnologia ha seguito circa 300 persone con ulcere croniche (piede diabetico, ulcere da stasi, ulcere arteriopatiche, ecc.). Le medicazioni effettuate sono state circa 4.500. Il personale garantisce anche consulenze al domicilio di chi, per condizioni di salute, non può raggiungere l’ambulatorio.

Oggi, in occasione della cerimonia di consegna e ringraziamento per questa nuova donazione sono presenti, per il Circolo Maria Luigia, la presidente Giovanna Zantelli insieme al vice presidente Luciano Burgazzi e al socio Antonio Tosi, per l’AUSL, Giuseppina Ciotti, direttore del Distretto di Parma, Carlo Percudani, responsabile organizzativo della Casa della Salute di Colorno-Torrile con la coordinatrice infermieristica della struttura Tiziana Risolo e le infermiere dell’ambulatorio di Vulnologia Anna Azzi, Silvia Bellingeri e Roberta Menozzi, Fabio Bono, medico di famiglia, coordinatore clinico Casa della Salute di Colorno-Torrile; Michela Canova, Sindaco di Colorno.