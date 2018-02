Pd Parma: “Annibali sta dando una dimensione internazionale al nostro territorio”

“La candidatura di Lucia Annibali rappresenta un valore aggiunto per Parma e una straordinaria occasione per far conoscere al meglio la bellezza del nostro territorio anche all’estero”.

A sostenerlo sono Michele Vanolli e Nicola Cesari, rispettivamente segretario cittadino e provinciale del Partito democratico di Parma, riguardo alla candidata della coalizione di Centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio della nostra città. “La sua candidatura – dicono – ha scatenato un interesse molto positivo verso il nostro territorio e siamo certi che, una volta eletta, porterà il nome di Parma in giro per il mondo”.

Gli esponenti Pd citano ad esempio le tante interviste a livello nazionale e internazionale in cui Annibali ha sottolineato il suo attaccamento a Parma. “In questi giorni – – spiegano – sono nel nostro territorio giornalisti provenienti da altri paesi europei che hanno seguito la storia di Lucia e la sua decisione di candidarsi con il Partito Democratico. Questa è la dimostrazione, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che la candidatura di Lucia rappresenterà al meglio gli interessi del nostro territorio nelle istituzioni e che metterà la propria notorietà al servizio di Parma e del progetto di capitale della Cultura 2020”.