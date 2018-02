Bormioli Luigi, si apre la fase del rilancio. Proprietà e Istituzioni insieme per l’occupazione

Conclusa l’acquisizione della Bormioli Rocco da parte della Bormioli Luigi questa mattina il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ha accettato l’invito del sindaco di Fidenza Andrea Massari a partecipare ad un confronto insieme al sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il presidente della Provincia Filippo Fritelli e l’ingegner Alberto Bormioli nella sede dello stabilimento fidentino.

Con ben 450 milioni di fatturato, 2.250 dipendenti, 13 forni in attività con una capacità fusoria di mille tonnellate al giorno e 2, 5 milioni di pezzi prodotti ogni giorno la Bormioli Luigi rappresenta oggi il più grande gruppo vetrario a livello nazionale, in grado di espandersi sui mercati anche internazionali senza per questo perdere contatto con le proprie radici. Sono infatti oltre il 50% del totale i dipendenti impiegati negli stabilimenti di Parma e Fidenza, a conferma di un rapporto con il tessuto locale che non è mai venuto meno.

Un confronto quello tra proprietà e istituzioni pienamente concorde su una strategia di sviluppo del polo nel suo complesso e di rilancio dello stabilimento fidentino che punti a rinnovare i macchinari, soprattutto i forni, fare ricerca e aprirsi a nuovi segmenti di mercato attraverso il lancio di prodotti innovativi. Sul tavolo c’è un piano industriale equilibrato, strutturato per realizzare obiettivi per i quali, come ha detto il presidente Alberto Bormioli, “occorre molta pazienza e molto carattere, doti che noi possediamo”. Il primo step prevede investimenti per circa 30 milioni di euro su Parma e Fidenza, per i quali si cerca il sostegno delle istituzioni, a partire dalla Regione Emilia-Romagna.

Una richiesta rispetto alla quale il presidente Stefano Bonaccini non si è certo tirato indietro, sottolineando come “rispetto ad una precisa volontà di creare investimenti e garantire occupazione da parte della proprietà, oggi sono venuto a dire che la Regione fa ed è disposta a fare la propria parte. Gli strumenti ci sono considerato che noi mettiamo risorse per l’internazionalizzazione, l’attrattività d’impresa e la ricerca e sviluppo. Con bandi pubblici e trasparenti noi possiamo dare il nostro sostegno garantendo al tempo stesso la crescita dell’azienda e dell’occupazione, anche con quote di contratti a tempo indeterminato”.

Il sindaco di Fidenza Andrea Massari ha spiegato che “oggi si è ribadita la volontà di questo territorio di sostenere iniziative imprenditoriali del gruppo Bormioli di Parma e si è parlato di occupazione, di buona occupazione e di riqualificazione degli impianti. La Regione ci sarà, le istituzioni ci sono ed è importante manifestare questa vicinanza che non sarà solo formale ma sarà anche sostanziale nell’accompagnare la Bormioli Luigi verso un “Accordo di sviluppo” che consenta l’ampliamento, l’aggiornamento degli impianti e nuovi posti di lavoro”.

“Parma e Fidenza – ha dichiarato il sindaco di Parma Federico Pizzarotti – hanno saputo lavorare insieme per sostenere la nascita di questo importante polo del vetro, dimostrando che la cultura del nostro territorio è anche e soprattutto una cultura del lavoro. Noi saremo in prima linea per far crescere l’azienda, per contribuire a migliorarla, perché vogliamo essere ancora di più un’eccellenza”.

Filippo Fritelli, presidente della Provincia di Parma ha quindi concluso: “Il polo industriale che si è sviluppato da questa acquisizione apre grosse prospettive di sviluppo per il nostro territorio e per le migliaia di persone che ci vivono e lavorano. Si è oggi arrivati ad una dimensione industriale e di investimento che è di sicuro interesse e che può evolvere positivamente nei prossimi anni”.

Al termine del confronto le istituzioni hanno incontrato le Rsu aziendali confermando piena unità di intenti nel percorso di rilancio della Bormioli Rocco e più in generale nel sostegno a questa nuova fase di un settore strategico dell’industria manifatturiera di Fidenza e Parma.