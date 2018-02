Crocetta Baseball: Casoli e Fontana entrano nello staff tecnico

Prosegue la preparazione della Crocetta Baseball, al tepore del PalaFarma, sotto la guida dei vari staff tecnici che in questa stagione vedono alcune entrate e qualche uscita. Tra queste, l’addio, dopo tanti anni, del trio Chiuri-Piazza-Bertoli e di Pietro Chiesa, con la scuola baseball affidata al duo Menoni-Bussolati. Il benvenuto va a Davide Fontana, da Sala Baganza, e a Lorenzo Casoli, un passato nella massima serie col Collecchio, che daranno il loro contributo nell’Under 18. Le novità si completano con due arrivi da Piacenza: Nibaldo Acosta, ex pitcher anche del Parma nella stagione 2015, e del fratello Audio che si aggregheranno a metàmarzo. Sandro Rizzi, che segue sempre l’Under 15, è al fianco di Andrea Mazzoni e Giacomo Bertoni nella squadra seniores. I Rizzi raddoppiano con il nipote Andrea, ex lanciatore della Crocetta e, sempre nella massima serie, di Modena e Parma, che è nello staff della squadra “Allievi” ovvero una Under 14 che giocherà nel campo corto e che si avvale anche dell’esperienza di Jesus Ponce.

Confermati in toto gli staff del settore softball.