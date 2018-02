Leu: aperitivo con Enrico Rossi, Governatore della Toscana

Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, di Liberi e Uguali, parteciperà all’aperitivo con gli elettori sabato 24 febbraio, alle ore 19 nella sede di Viale Piacenza 59/Ple Pablo, a Parma.

Saranno presenti anche tutti i candidati di Leu a Parma: Gabriella Meo, Roberto Bernardini, Alessandro Grossi, Livia Ludovico, Santina Camisani, Giovanni Paglia e Alessandro Ghisoni.

“Liberi e Uguali ha l’ambizione di ricostruire la sinistra in Italia – afferma Enrico Rossi – Vogliamo ridare dignità e forza al lavoro, alla politica ma soprattutto ai valori comuni di civiltà, di integrazione e civile convivenza oggi messi in totale discussione dal centrodestra ed in modo meno esplicito ma altrettanto pericoloso, anche da aree consistenti del centro sinistra. Il razzismo, il fascismo, con le centinaia di episodi che hanno causato lo sdegno di migliaia di cittadini, l’esclusione, sono pericoli evidenti per la Repubblica. Occorre uno scatto di orgoglio democratico, partendo dai valori nati dalla Resistenza e dalla Costituzione. Liberi e Uguali vuole essere protagonista, in continuità con un percorso storico che ha cementato la solidarietà, la cooperazione, la libertà in ogni angolo di questo paese.”