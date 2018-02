Gambarini (FI): “I ponti cadono a pezzi ma il Pd e l’Annibali esultano per le piste ciclabili”

“La marchigiana Annibali e tutti i sindaci del Pd gioiscono per una nuova pista ciclabile nella Bassa (LEGGI). Entusiasmo quanto mai fuori luogo dato che i ponti sul Po, fondamentali per la vita della bassa – una delle zone più produttive del Paese – , sono ancora in condizioni disastrose e quello di Colorno è ancora chiuso e chissà per quanto tempo lo sarà. E i sindaci Pd invece di pretendere un nuovo ponte se la ridono per la pista ciclabile. A quanto pare i sindaci non hanno informato l’avv. Annibali della questione. Fa specie anche vedere sindaci di comuni rivieraschi parlare di piste ciclabili mentre la viabilità cade a pezzi con il ponte sul Po di Ragazzola sempre in condizioni pietose e il ponte sull’Enza di Sorbolo da chiudere ogni volta che piove. A quanto pare il disinteresse per le nostre infrastrutture interessa tutta la filiera Pd, dal Governo ai Comuni, passando da Provincia e Regione. Spicca sulla questione infrastrutture l’assenza dell’ancora per poco ministro Del Rio: ulteriore conferma che a lui e al suo partito dell’Emilia occidentale e dei suoi problemi poco interessa”.

Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, candidata alla Camera per Forza Italia nel collegio di Piacenza Parma Reggio Emilia.