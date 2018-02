Venezia – Parma 1-1. Calaiò agguanta il pari su rigore. Guarda il VIDEO le azioni più importanti della partita!

Parma-Venezia 1-1

Marcatori: 66′ Firenze, 75′ Calaiò su rig.

PARMA CALCIO 1913: Frattali, Iacoponi, Lucarelli (Cap.), Da Cruz, Insigne.(80′ Siligardi), Gazzola, Gagliolo, Scavone (V.Cap.), Ceravolo (71′ Calaiò), Dezi (86′ Barillà).

A disposizione: Nardi, Dini, Vacca, Di Cesare, Baraye, Frediani, Anastasio ,Sierralta.

All.: D’Aversa

VENEZIA FOOTBALL CLUB: Audero, Andelkovic, Stulac, Domizzi (Cap.), Modolo (V.Cap.), Pinato, Geijo, Frey, Falzerano (47′ Firenze), Garofalo (71′ Del Grosso), Litteri. (84′ Zigoni).

A disposizione: Vicario, Gori, Bruscagnin, Bentivoglio, Zigoni, Fabiano, Marsura, Suciu, Cernuto, Zampano.

All.: D’Angelo

Arbitro: Sig. Aleandro Di Paolo di Avezzano. Assistenti: Sigg. Domenico Rocca di Vibo Valentia e Mattia Scarpa di Reggio Emilia. IV Uomo: Gianluca Aureliano di Bologna.

Note – Calci d’angolo: 7-4. Ammoniti:. Garofalo (37′),Scavone (43′), Stulac (45’+1′), Modolo (50′), Andelkovic (74′). Recupero: 3’pt, 5’st. Palo colpito da Gagliolo al 31′. Spettatori: 10.216 (9.330 abbonati, 886 paganti di cui 432 ospiti) per un incasso complessivo di 67.446,48 Euro.

Guarda il video delle principali azioni della partita!

Al termine della gara contro il Venezia, conclusa sul risultato di 1-1, il tecnico crociato Roberto D’Aversa ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi nella Sala Stampa dello Stadio Tardini.

Ecco le sue parole:

“Credo che i ragazzi abbiano interpretato la partita in maniera ottima, dall’inizio alla fine. Diciamo che quello che è successo stasera è un po’ lo specchio del periodo, dove sicuramente non siamo fortunatissimi. Mi viene in mente la circostanza dell’incrocio dei pali colpito da Gagliolo, o l’occasione di Ceravolo”.

“Credo però che stasera dobbiamo guardare questa gara come un punto di partenza. C’è stata la prestazione per tutti i 90’, era impensabile spingere per tutta la gara come nel primo tempo, poi però ci siamo ritrovati sotto su un rimpallo che li ha messi davanti alla porta, e quindi l’aspetto positivo è quello di aver recuperato una partita che spesso e volentieri capita di non riacciuffare. Loro come squadra non ti concedono molti spazi, quindi dovevamo sfruttare la superiorità numerica in fascia. Siamo stati bravi e pazienti per creare diverse occasioni da gol concedendo poco o nulla al Venezia, quando a volte capita, se spingi per cercare il gol, di scoprirsi e lasciare spazi per le ripartenze. Sotto l’aspetto della prestazione devo fare i complimenti ai ragazzi. Dove l’autostima e la fiducia in sé stessi può venire meno, credo che questa prestazione possa far sì che si riparta per un cammino più felice“

“Ad Empoli il risultato è stato devastante, ma su quattro gol subiti tre sono nati da situazione di palla inattiva a nostro favore. È stata più una problematica di concentrazione, perché abbiamo reso la vita più facile ad una squadra molto forte. In settimana ho lavorato sulla testa dei ragazzi perché loro sono i primi a sentirsi in difficoltà in questo momento, ma gli ho voluto far capire che hanno delle qualità importanti, e se sono i primi a crederci si può uscire da questa situazione“

“Il pubblico ci ha sostenuto per tutta la gara? Molto probabilmente il fatto di aver recuperato la partita è merito anche di questa compattezza, che ho sempre definito importante per raggiungere un obiettivo. Il fatto che i ragazzi della Curva Nord abbiano chiamato i giocatori per dimostrargli il loro affetto e per sottolineare l’apprezzamento per la prestazione offerta, è importante“.