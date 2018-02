Furto presso il bar “Tato” di via Picasso: rubano una macchinetta cambiamonete. Poi forzano il videopoker

Alle ore 05.50 odierne la Polizia è intervenuta in Via Picasso 16/b presso il Bar “Tato” per segnalazione di furto, i cui autori si stavano allontanando a bordo di una vettura di colore scuro.

Le pattuglie intervenute, dopo aver tentato di rintracciare il veicolo segnalato, si recavano sul luogo indicato ove, alla presenza del proprietario nel frattempo sopraggiunto, accertavano come ignoti, dopo aver forzato la porta di ingresso dell’esercizio commerciale, erano penetrati all’interno impossessandosi, sradicandola dal muro, di una macchinetta cambiamonete con il relativo contenuto.

Nella circostanza i malviventi tentavano di forzare anche una macchinetta videopoker per asportarne il contenuto senza peraltro riuscirvi.

Contenuto della macchinetta cambiamonete ancora da quantificarsi.