Gambarini (Forza Italia) incontra Confartigianato: “La flat tax ridarà respiro ai piccoli imprenditori”

Francesca Gambarini, candidata alla Camera per Forza Italia nel collegio di Piacenza Parma Reggio Emilia, ha incontrato Confartigianato per un confronto in merito alla situazione delle piccole medie imprese, vera spina dorsale dell’economia italiana.

“Non dobbiamo nasconderci dietro un dito: i continui aumenti di tasse voluti dai governi di sinistra hanno messo in grandissima difficoltà le piccole aziende, realtà che spesso sono eccellenze nei loro settori ma che sono messe in difficoltà da tassazione e burocrazia che le stritolano. Forza Italia e il centrodestra ribalteranno questa situazione – ha dichiarato la Gambarini – . Conosciamo bene le difficoltà di lavora e sappiamo che non si può lavorare per pagare la tasse. La flat tax ridarà respiro ai piccoli imprenditori, che pagheranno meno tasse e potranno investire e creare lavoro. Penso anche ai piccoli artigiani che con meno oneri fiscali potranno quanto meno vivere tranquilli. Metteremo mano anche all’altra piaga italiana: la burocrazia. Snelliremo tutte le procedure e gli iter e apriremo un canale privilegiato di accesso al credito per le Pmi. Nel nostro territorio le piccole imprese sono davvero tante. Sarò in prima fila per farmi portavoce delle loro esigenze”.