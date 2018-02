Innovation Time: incontro formativo pubblico nel settore food e ristorazione presso la sede di Forma Futuro

Innovation Time, tempo di innovazione, tempo per l’innovazione a Parma per il settore food.

Martedì 27 febbraio, dalle 18 alle 20, presso la sede di Forma Futuro a Parma, in Via La Spezie 110, un incontro tecnico formativo pubblico, destinato principalmente ad operatori del settore food, ma aperto a tutti, studenti e appassionati di cucina compresi; due ore, in tardo pomeriggio, dense di informazioni, per fare il punto, con semplicità e concretezza, sulle principali novità in ambito gestione delle risorse umane, nuovi modelli nei processi organizzativi nel food, nuove tecnologie innovative applicate alla ristorazione e alla preparazione degli alimenti.

Alle 18 si parte con l’illustrazione delle principali novità, a cura di Forma Futuro – SFA Street Food Academy e Staff Agenzia per il Lavoro, nel reperimento, formazione e gestione delle risorse umane: partendo dalla selezione e il reclutamento, passando dalla formazione finanziata specifica (gratis per i disoccupati e le imprese!), fino all’inserimento lavorativo e alla contrattualistica a prova di errore. E’ prevista un’apposita sezione di domande e di soluzioni di casi specifici reali, con il supporto di un gruppo di esperti, anche in forma individuale.

Seguirà la presentazione di nuove soluzioni tecnologiche, applicate a vari settori della ristorazione: l’occasione per toccare con mano il nuovo food truck in stile europeo di Sperotto SpA su base Mercedes, provare i forni combinati super veloci e super efficienti della italianissima TechFood di Reggio Emilia, mettere alla prova gli strumenti di lavoro flessibili e innovativi proposti da GiPa, leader parmense nel supporto a 360° alle imprese food. Il tutto seguito da attività demo e di laboratorio, con prove pratiche.

Appuntamento quindi a Parma, il 27 febbraio, per un pomeriggio full immersion di informazioni utili per innovare il settore delle risorse umane e delle tecnologie applicate al settore ristorazione e food.