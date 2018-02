La Polizia denuncia due persone per trasporto di balestra, manganello, coltelli in via Baganzola

Nella mattinata di ieri la Polizia di Parma operava un controllo in via Baganzola su di un’auto con targa francese con 2 individui a bordo.

Gli operatori, insospettiti dal comportamento dei fermati e dal fatto che la vettura risultasse carica di abbigliamento e di svariati oggetti, decidevano di procedere ad un accurato controllo del veicolo.

Durante la perquisizione venivano rinvenuti una balestra, un manganello in acciaio estensibile, e n. 2 coltelli, circa il possesso dei quali i due fermati non sapevano fornire una valida spiegazione.

I due individui G.E. iraniano, classe 1958, residente in Francia e F.M.M., iraniano, classe 1954, residente in Germania, muniti di regolari documenti in corso di validità, entrambi incensurati, venivano quindi indagati in stato di libertà per il reato di porto di oggetti atti ad offendere e successivamente rilasciati.