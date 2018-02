Il gruppo Spaggiari è il nuovo sponsor della Crocetta Baseball

Crocetta Baseball asd è lieta di accogliere il Gruppo Spaggiari nel novero dei propri sponsor. Leader nel mondo della scuola cui è a fianco da 80 anni nel corso dei quali ha sviluppato progetti evoluti in grado di creare sinergie fra tutti i soggetti coinvolti, il parmigiano Gruppo Spaggiari si lega, in particolare, alla squadra Under 15. Sulle casacche campeggeràil brand ClasseViva, il software di registro elettronico grazie al quale ogni fase dell’attività scolastica (assenze, ritardi, uscite anticipate) così come la fase di comunicazione scuola-famiglia e la riorganizzazione innovativa della didattica è gestita in modo innovativo ed efficiente utilizzando al meglio le tecnologie.

«Lavoriamo nel mondo della scuola per costruire un futuro migliore per i giovani. Crediamo che lo sport sia una delle attività deputate a questa missione, per questo motivo siamo contenti di dare il nostro sostegno alla Crocetta legando il nostro brand CasaViva alla squadra Under 15» spiega Pier Paolo Avanzi, presidente del gruppo Spaggiari.