Salernitana – Parma 0-1. I crociati tornano alla vittoria. VIDEO delle azioni principali della partita!

Salernitana-Parma 0-1

Marcatori: 33′ Dezi

UNIONE SPORTIVA SALERNITANA 1919: Radunovic, Pucino, Zito (V.Cap.)(53′ Rosina), Casasola, Minala, Palombi, Schiavi (Cap.), Di Roberto (60′ Bocalon), Ricci (79′ Kiyine), Sprocati, Monaco.

A disposizione: Adamonis, Vitale, Mantovani, Signorelli, Della Rocca, Tuia, Akpra Akpro, Asmah, Popescu.

All.: Colantuono

PARMA CALCIO 1913: Frattali, Iacoponi, Di Cesare, Calaiò (Cap.), Da Cruz (60′ Frediani), Insigne (79′ Anastasio), Scozzarella (29′ Vacca), Gazzola, Gagliolo, Scavone (V.Cap.), Dezi.

A disposizione: Nardi, Dini, Lucarelli, Baraye, Barillà, Ceravolo, Sierralta.

All.: D’Aversa

Arbitro: Sig.Riccardo Pinzani di Empoli. Assistenti: Sigg. Marco Chiocchi di Foligno e Alessandro Cipressa di Lecce. IV Uomo: Antonello Balice di Termoli.

Note – Calci d’angolo: 8-5. Ammoniti: Iacoponi (37′), Calaiò (45′), Schiavi (45’+1′), Ricci (52′). Recupero: 2’pt, 4′ st.

Guarda il video delle azioni principali della partita!

Al termine della gara terminata 0-1 contro la Salernitana, Mister Roberto D’Aversa ha commentato così la vittoria nella sala stampa dell’Arechi.

“No, non pensavo di vincere facilmente, perchè la partita può sembrare sia stata vinta così ma è solo per come l’hanno interpretata i ragazzi, credo che avremmo potuto chiuderla in modo più netto ma devo fare un applauso ai miei giocatori perchè in un momento di difficoltà venire a fare tre punti a Salerno non era facile“.

“La felicità per l’allenatore è vedere entrare giocatori come Frediani o Anastasio che hanno poche possibilità e che però quotidianamente si allenano sempre al massimo e quindi è un premio al loro lavoro, mi hanno dato ampia garanzia come Vacca, non era semplice subentrare in una partita difficile e fare bene. Non dobbiamo pensare di avere risolto tutti i nostri problemi, come ho detto venerdì sera quella gara doveva essere un punto di partenza, stasera poi abbiamo fatto risultato pieno meritando, così come credo che avremmo meritato di più nelle due precedenti gare casalinghe, in questo momento avevamo bisogno dei tre punti per lavorare con più serenità e autostima, pensiamo già alla partita contro il Palermo“.

“Oggi avremmo potuto chiuderla prima, ci sta di commettere degli errori quando non si è sereni al cento per cento, ma stasera mi sento solo di fare i complimenti ai ragazzi per aver vinto la partita in un campo dove non è mai semplice con un pubblico che spinge sempre molto“.

“Per quanto riguarda il sistema di gioco pensavamo partissero con un 3-4-3, ma come dico ultimamente più che il modulo conta l’interpretazione della gara: sotto l’aspetto della gestione della palla si poteva fare meglio ma con questo atteggiamento abbiamo vinto un campionato lo scorso anno e abbiamo occupato anche la prima posizione in classifica nel girone d’andata. Abbiamo concesso poco e nulla stasera“.