Un altro arresto di uno spacciatore di eroina e hashish in Stazione da parte dei Carabinieri

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Parma hanno arrestato in flagranza di reato M.A., tunisino, classe 1972, residente nel capoluogo: detenzione illecita di sostanze stupefacenti il reato consumato.

Nel dettaglio, i militari dell’Arma nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e contrasto dello spaccio di droga e sostanze psicotrope nelle aree cittadine in cui il reato registra una maggiore incidenza, hanno predisposto un servizio di osservazione e controllo nel Piazzale Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L’impegno è stato premiato: intorno alle 21.00 infatti è stato notato uscire dalla Stazione Ferroviaria l’indagato, il quale dopo essersi guardato intorno, quasi volesse sincerarsi di non imbattersi in controlli delle Forze di Polizia, sembrava volesse dirigersi verso il centro cittadino. Fermato, evidenziava uno stato di tensione che insospettiva i Carabinieri.

Tale atteggiamento e i precedenti di polizia riscontrati a suo carico, inducevano i militari ad approfondire gli accertamenti in Caserma, ove l’interessato veniva trovato in possesso di 55 grammi di eroina tipo brown sugar e 10 grammi di hashish per un valore complessivo, al dettaglio, di oltre 2 mila euro.

Veniva trattenuto quindi in stato di arresto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in atteso di comparire innanzi all’Autorità Giudiziaria questa mattina per il rito direttissimo.

I Carabinieri sono stati supportati dagli Agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Parma.