Emergenza freddo: l’impegno del Comune per le persone senza fissa dimora

E’ stata convocata una riunione di coordinamento generale da parte dell’Assessorato al Welfare con i principali soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza freddo che ha previsto un ruolo centrale dell’Amministrazione Comunale, attraverso lo strumento operativo dello sportello Caritas che potrà attivare inserimenti d’urgenza in qualsiasi orario di questi giorni, utilizzando anche i posti straordinari attivati.

A fronte dell’abbassamento delle temperature delle ultime ore anche nella nostra città, accanto alle strutture del Comune di Parma già presenti sul territorio si sono attivati, già dalla serata di ieri, dei posti di accoglienza in emergenza per persone senza dimora.

Questo è stato possibile anche grazie alla disponibilità di associazioni quali Svoltare Onlus, Associazione S.Giuseppe e Caritas che hanno messo a disposizione spazi all’interno di strutture di loro proprietà per dare riparo a tutti coloro che, in questa fase, fossero in condizioni di bisogno senza un luogo in cui trovare riparo per la notte.

Solo nella notte di domenica sono state inserite in emergenza 12 persone. In questi giorni saranno tanti i volontari delle diverse realtà associative (Assistenza Pubblica, Caritas, Comunità Sant’Egidio, La Ronda del cuore, City Angels) che presidieranno il territorio cittadino e che indirizzeranno le persone verso la rete di accoglienza.