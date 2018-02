Presentato a San Francisco il Festival Verdi 2018

Fa tappa negli USA il roadshow del Festival Verdi 2018, che è presentato a San Francisco il 27 febbraio a tour operator, giornalisti e appassionati presso l’Istituto Italiano di Cultura diretto da Paolo Barlera.

“Sono molto felice dell’entusiasmo e dell’interesse con cui il pubblico saluta il Festival Verdi e partecipa alle sue presentazioni in tutte le città visitate sino a oggi, Monaco di Baviera, Amburgo, Berna, Ginevra, Oslo, Amsterdam, Stoccarda e Colonia – dichiara Anna Maria Meo, Direttore generale del Teatro Regio di Parma. Una partecipazione che ripaga pienamente le fatiche di un lavoro particolarmente impegnativo e che ha richiesto un grande sforzo organizzativo da parte del Teatro, di concerto con tutte le istituzioni coinvolte. È entusiasmante parlare del Festival Verdi e di Parma davanti a sguardi numerosi e attenti, che riempiono le sale in tutti gli incontri, partecipando anche alle rassegne di proiezione delle opere verdiane prodotte dal Teatro Regio, trasmesse presso gli Istituti Italiani di Cultura e le Ambasciate, grazie alla collaborazione con Unitel e Dynamic. Intrapreso proprio all’indomani dell’annuncio dell’edizione 2018, il roadshow del Festival Verdi è un percorso indispensabile nell’obiettivo di internazionalizzazione e promozione, che ha già dato importanti frutti nelle ultime due edizioni e che per questa ragione ho inteso rinnovare, coinvolgendo di anno in anno nuovi paesi e nuove città”.

Dopo la tappa di San Francisco, il roadshow proseguirà nelle città di Tokyo (28 marzo), Parigi (10 aprile), Bruxelles (11 aprile) e Lussemburgo (2 giugno).

Il roadshow è realizzato dal Teatro Regio di Parma in collaborazione con Enit, Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Emilia-Romagna APT Servizi, Assessorato al Turismo e Commercio del Comune di Parma, con il tour operator partner Parma Incoming, che oltre al soggiorno e ai migliori posti per gli spettacoli, offre visite ai luoghi verdiani tra Parma, Busseto e Roncole, per immergersi nell’arte e nella vita di Giuseppe Verdi.

