Aperto il bando dell’assessorato alle Pari Opportunità “Donne tutto l’anno”: si raccolgono proposte attive per una città delle donne

Per il quinto anno consecutivo è stato attivato “Donne tutto l’anno”. Il bando dell’Assessorato alle Pari Opportunità che vuole raccogliere e sostenere iniziative legate alla donna e al mondo femminile da realizzarsi durante il corso di tutto l’anno.

E’ una proposta alle associazioni affinchè presentino progetti su tematiche relative al tema della donna e legate al mondo femminile.

“Lo spirito dell’iniziativa è quello di realizzare molte e variegate le occasioni, diversi percorsi per approfondire e sensibilizzare la città sulle tematiche legate all’emancipazione della donna, alle conquiste dell’ultimo secolo, al superamento delle differenze di genere ed anche contro la violenza di genere” ha commentato l’assessora Nicoletta Paci con le deleghe alle Pari Opportunità del Comune di Parma, sottolineando anche che “per questa edizione del 2018, in cui ricorre il 50^ anniversario del ’68, saranno sostenute in particolare progettualità relative alla valorizzazione e al riconoscimento dei percorsi compiuti dalle donne in questa stagione di movimenti”. Potranno presentare domanda e proposte le libere forme associative (come previsto da Statuto comunale e regolamenti di attuazione) che, saranno valutate da un’apposita commissione tecnica e potranno accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni, benefici materiali o economici. Le iniziative dovranno svolgersi entro il 31.12.2018 e non essere state già realizzate precedentemente nel territorio cittadino.

I soggetti richiedenti dovranno presentare le domande almeno 40 giorni prima della data prevista per la realizzazione delle iniziative. Le proposte progettuali dovranno riportare con esattezza, ai fini di una corretta protocollazione, la dicitura: BANDO APERTO – DONNE TUTTO L’ANNO COMUNE DI PARMA UFFICIO ASSOCIAZIONISMO, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA’ e dovranno pervenire entro e non oltre il 21 NOVEMBRE 2018, mediante consegna a mano al Protocollo del Comune di Parma o spedizione tramite raccomandata a/r al Protocollo del Comune di Parma oppure invio tramite PEC.

Per informazioni è inoltre possibile telefonare all’Ufficio Associazionismo e Partecipazione, dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì, ai numeri 0521 031657 – 0521 031976 o via mail pariopportunita@comune.parma.it. Bando pubblicato sul portale del Comune di Parma: clicca qui!