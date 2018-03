La libertà di stampa nel racconto delle esperienze sul campo tra Africa, Corea del Nord e Bielorussia

Si è svolto in mattinata, all’Auditorium di Palazzo del Governatore, il corso di formazione e aggiornamento della Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna realizzato in collaborazione con il Comune di Parma.

Marco Giorgi, Direttore Generale del Comune di Parma, insieme a Giovanni Rossi Presidente dell’Ordine Giornalisti di Bologna, hanno introdotto la mattinata formativa che ha affrontato il tema della libertà di stampa nel mondo.

“Sembra una tematica relegata ad altri tempi della storia o ad angoli remoti” – ha sottolineato Giovanni Rossi – “invece è di solo due giorni fa la notizia di un cronista serbo ucciso, probabilmente dalla ‘ndrangheta, perché indagava sulla gestione di fondi europei ”.

“La Pubblica Amministrazione è un ecosistema complesso, è un organismo vivente in stretto rapporto con il contesto esterno che richiede, per essere conosciuto, studio e competenze specifiche. Noi siamo disponibili ad aprirci ed a confrontarci con il mondo della comunicazione e del giornalismo, per fare ciò serve conoscenza e fiducia reciproca. Oggi poniamo le basi per un percorso di collaborazione reciproco ” – ha commentato Marco Giorgi, prima dei contributi dei relatori.

Il seminario ha visto la partecipazione di Andrea Marsiletti con un contributo sulla sua esperienza in Corea del Nord, del giornalista bielorusso Anatolij Gulyaev e di Giusy Baioni che ha relazionato sulla libertà di stampa nei regimi subsahariani.