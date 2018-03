Paglia (LeU): Sanità, Malati diabetici e qualità della loro vita quotidiana siano priorità della politica

Negli scorsi giorni ho avuto modo di incontrare una rappresentanza di lavoratori diabetici della provincia di Parma, categoria di malati cronici che secondo dati Ausl ammonterebbe a circa 27.000 tra donne e uomini nel nostro territorio.

Queste persone denunciano molti disservizi che compromettono la loro vita quotidiana, ed è per tale motivo che come Liberi e Uguali lottiamo per una sanità efficiente e di qualità, che non crei pazienti di seria A e di serie B.

Un problema concreto già sollevato negli scorsi mesi dal nostro consigliere regionale Yuri Torri e da Damiano Iulio – ex consigliere del Quartiere Montanara nonché molto attivo nella lotta per la tutela dei diritti dei diabetici – riguarda una serie di mancate tutela per chi lavora ed è diabetico e su questo la Regione si è impegnata a fornire risposte; oggi invece si denuncia uno scadimento nell’appropriatezza degli apparecchi diagnostici per la corretta misurazione della glicemia, che non terrebbero conto delle singole specificità di ogni paziente.

Noi di Liberi e Uguali pensiamo che si debba fare tutto il possibile per innalzare il livello di qualità della sanità pubblica, a partire da massicci investimenti e dalla giusta considerazione da dare al settore – spesso invalidante – delle malattie croniche come il diabete.

Lo afferma l’On. Giovanni Paglia, capolista nel collegio plurinominale parmense per Liberi e Uguali.