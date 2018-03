Dario Costi: “Le qualità personali di Giorgio Pagliari”

“Conosco Giorgio Pagliari da alcuni anni. Mi hanno sempre colpito due qualità: la sua tensione morale e la visione strategica. Due caratteristiche collegate e coerenti che hanno sempre avuto il destino di Parma come obiettivo.

Giorgio non affronta mai le contingenze come problemi da risolvere o occasioni da cogliere.

Giorgio affronta i temi che si presentano per ricondurli ad una unica prospettiva di valore.

Ogni azione, ogni risultato non è mai un esito finito in se stesso ma è, piuttosto, la tappa di un percorso tracciato, un mattone utile alla costruzione paziente e progressiva di una città migliore che sia luogo accogliente e, al tempo stesso, centro competitivo di eccellenze territoriali.

Un esempio mi viene in mente subito tra gli altri. Il Polo Museale della Pilotta e la Legge sul Festival Verdi sono due riconoscimenti tra i più importanti che Parma ha raggiunto nella sua storia recente. Non sono certo solo idee brillanti. Non sono solo risultati conseguiti. Sono proposte immaginate come punti di partenza per sviluppare quella città culturale di rilievo internazionale che ancora manca e che insieme dobbiamo perseguire. Sono passi fatti in avanti e fondamenta solide da cui rilanciare l’impegno per Parma.

Spero che la città sappia scegliere Giorgio e le persone che vogliono proseguire questo percorso vitale e necessario.”

Lo scrive Dario Costi sulla sua pagina Facebook.