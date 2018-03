La Lega boccia il bilancio di Pizzarotti: tasse alte e manca la sicurezza

“Abbiamo votato compattamente contro il Bilancio di Pizzarotti perché noi siamo un’opposizione costruttiva, ma vera. A differenza del gruppo Pd che fa un’opposizione di facciata e, dopo solo un anno, regala pezzi alla maggioranza”, Laura Cavandoli, capogruppo della Lega in Consiglio comunale introduce così la conferenza stampa della Lega sul Bilancio dell’Amministrazione.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche i consiglieri Maurizio Campari, Alessandro Occhi e Luca Ciobani, responsabile organizzativo della Lega che ha collaborato ad analizzare il Bilancio comunale.

Grande assente dal Bilancio per la Cavandoli è la Sicurezza, “la vera emergenza del nostro territorio dal Centro storico alle periferie alle campagne. L’amministrazione Pizzarotti non ha fatto altro che demandare le responsabilità e Parma negli ultimi 6-7 anni è scivolata in una situazione di degrado e delinquenza.

E’ da sempre che chiediamo un maggior impegno dell’Amministrazione e che il sindaco affidi alla polizia municipale compiti operativi e di prevenzione e non faccia solo le multe”.

La capogruppo leghista prosegue attaccando su tasse e tariffe che a Parma sono tutte ai massimi regionali: “Per esempio gli Asili Nido da noi arrivano a costare anche 650 euro mensili.

Nonostante Parma abbia ricevuto fondi statali per abbassare il costo degli asili, Pizzarotti ha scelto di non farlo a differenza di altri suoi colleghi, come a Fontevivo il sindaco Fiazza della Lega è riuscito ad azzerare le rette per le famiglie con Isee sotto i 40 mila euro. Evidentemente ci sono priorità diverse.

Noi crediamo che i parmigiani debbano essere messi nelle condizioni di fare figli senza paura.

Laura Cavandoli ha approfittato anche per rispondere agli attacchi dei segretari cittadino e provinciale del PD: “mi criticano perché mi candido in Parlamento da consigliere comunale: è curioso dato che il PD non si è mai preoccupato molto di queste cose: oggi candida a queste politiche i membri della Giunta regionale PD Gazzolo e Rossi. Nel precedente mandato Iotti da consigliere comunale si è candidato ed è stato eletto consigliere regionale. Bernazzoli corse da presidente della provincia a sindaco. La Soliani da parlamentare a sindaco. Peri da assessore regionale a candidato sindaco. Ci fermiamo qui per non infierire, ma non c’è nulla di male, solo la loro ipocrisia.”.

Nel corso della conferenza stampa Maurizio Campari, tra le altre cose, ha denunciato la preoccupazione dei residenti di via Costituente per l’improvviso sgombero degli anziani di Villa Ester per fare dei lavori di ristrutturazione e sulla futura destinazione della struttura.

Emiliano Occhi, invece ha richiamato l’attenzione sulla pianificazione passata, presente e futura delle opere pubbliche sollevando diversi dubbi sull’utilizzo delle risorse e l’effettiva realizzabilità.

Luca Ciobani ha espresso preoccupazione sulle manutenzioni e sul rinnovo del parco mezzi Tep, che quest’anno distribuirà ai soci 2 milioni di dividendi.