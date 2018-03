II Consiglio Direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche in visita in Municipio

II Consiglio Direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Parma ha incontrato, nella Sala Rappresentanza del Municipio, il Sindaco Pizzarotti e l’assessora con delega alle politiche sanitarie Nicoletta Paci.

Il Presidente Alfonso Sollami, il Segretario Giuseppe De Nunzio e il Tesoriere Barbara Antoniazza hanno voluto esprimere all’Amministrazione “la disponibilità a concretizzare una collaborazione che porti ad iniziative, rivolte ai cittadini e alle scuole, inerenti la nostra professionalità e le nostre competenze.

Abbiamo diversi progetti nell’ambito della prevenzione di primo e secondo grado, vogliamo rendere evidente come la nostra professione sia svolta con uno spirito di servizio ai cittadini, e non solo in un’ottica ospedalocentrica, ma sempre più, in contatto con il territorio” ha sottolineato il Presidente Sollami. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche, di recente costituzione (è entrato in vigore a metà febbraio con la legge Lorenzin) subentra ai collegi provinciali e va a costituire la più numerosa Federazione professionale d’Italia (440 mila iscritti sul territorio nazionale).

“Con il nuovo mandato” ha sottolineato il Sindaco Pizzarotti “Abbiamo istituito una nuova figura di collegamento con Azienda Ospedaliera, Regione e distretto sanitario territoriale, nelle deleghe all’assessora Paci, proprio per concretizzare una collaborazione attiva e per sottolineare il rilievo che le attività sanitarie rivestono per la città e per i cittadini”.