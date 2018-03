Scialli in rosa dalle donne alle donne. L’assessorato alle Pari Opportunità fa tappa da Miscelino

Sotto una neve fitta e con la voglia di donare calore si è concretizzato il momento finale di un’attività solidale condivisa presso Misterlino – Lana e Caffè, di Via Borsellino. Per qualche mese l’appuntamento per il tricot di gruppo del sabato pomeriggio ha avuto le tinte pastello del rosa. Volontarie “ai ferri” hanno realizzato splendidi scialli nei toni rosati che nel pomeriggio sono stati donati alle ospiti delle residenze anziani di Parma. Un filo solidale, che unisce le donne e le generazioni, un dono di mani e di tempo, un’iniziativa patrocinata dall’Assessorato alle Pari Opportunità ha trovato un bel finale.

Alla donazione degli scialli è stata presente l’assessora Nicoletta Paci, il consigliere Stefano Fornari, e rappresentanti di Proges, Aurora Domus e ASP ad Personam gestori delle residenze protette. E’ proseguito così il lungo calendario dell’8 Marzo 2018, la rassegna dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma ” 30 giorni in città per raccontare le Donne”, con questo momento dono che porterà colore e bellezza dalle donne alle donne.