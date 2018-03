Pagliari: “Buon lavoro alla Saponara. Cambiare la legge elettorale”

Ringrazio le elettrici e gli elettori di Parma e di Reggio Emilia.

Mi complimento con la sen. Saponara, a cui auguro buon lavoro.

Un calorosissimo “in bocca al lupo” rivolgo a tutti gli eletti del PD, che avranno davanti una stagione complessa.

Il risultato elettorale va rispettato, ma non posso tacere la grande preoccupazione per le prospettive del Paese sia per la situazione di grande confusione determinata dall’esito del voto, sia per le incerte prospettive relativamente al governo.

Mi auguro – ma non mi illudo – che, nella peggiore delle ipotesi, emerga un di più di responsabilità per consentire l’approvazione di una nuova legge elettorale di stampo maggioritario, perché l’Italia ha bisogno come il pane della governabilità.

Giorgio Pagliari