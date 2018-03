Anche a Parma la giornata per le Malattie Neuromuscolari

Dopo il grande successo della prima edizione, sabato 10 marzo si terrà contemporaneamente in 17 città italiane, la seconda Giornata per le Malattie Neuromuscolari (GMN 2018).

Il progetto è ideato e promosso dall’Alleanza Neuromuscolare che include l’Associazione Italiana Sistema Nervoso Periferico (ASNP), l’Associazione Italiana di Miologia (AIM) e Fondazione Telethon con la collaborazione del Coordinamento Associazioni Malattie Neuromuscolari (CAMN). La manifestazione nasce da un’idea di Angelo Schenone, professore presso l’Università degli studi di Genova e Presidente dell’Associazione Italiana Sistema Nervoso Periferico (ASNP) e di Antonio Toscano, professore dell’Università degli Studi di Messina, past-president dell’Associazione Italiana Miologia (AIM).

L’istituzione della Giornata per le Malattie Neuromuscolari ha tra i suoi obiettivi principali quello di venire incontro alla sempre presente richiesta di maggiori informazioni provenienti dalle diverse componenti che agiscono nell’ambito delle Malattie Neuromuscolari, soprattutto pazienti e famiglie. Un ulteriore obiettivo è quello di promuovere un’adeguata divulgazione degli avanzamenti diagnostici e terapeutici, oltre che porre le basi per una più proficua collaborazione tra medici e Associazioni dei pazienti, come testimonia anche il Patrocinio concesso alla Giornata dalla Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie (SIMMG) e dalla Società Italiana di Neurologia (SIN) e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).

Nel corso degli anni è notevolmente cresciuto l’interesse per le Malattie Neuromuscolari, che spesso risultano essere all’ordine del giorno dal punto di vista delle attività assistenziali e scientifiche. Inoltre, le Malattie Neuromuscolari sono al 90% malattie rare e si presentano spesso con un andamento progressivo, degenerativo e, quindi cronico. Non va dimenticato però come vi siano anche patologie neuromuscolari acquisite, per esempio le neuropatie diabetiche, considerate molto frequenti anche in Italia. Per tutte queste ragioni oggi l’interesse per le malattie neuromuscolari dei media, delle istituzioni e degli operatori sanitari è infatti notevolmente cresciuto, anche in ragione di recenti nuove terapie.

Anche a Parma, sabato 10 marzo in occasione della giornata per le malattie neuromuscolari 2018, sarà organizzato un incontro il cui scopo è quello di offrire ad infermieri, fisioterapisti, medici di base, specialisti e associazioni un aggiornamento sullo stato dell’arte a livello nazionale, regionale e territoriale riguardo diagnosi, terapia e presa in carico del paziente con Malattie Neuromuscolari.

“L’ambito delle Malattie Neuromuscolari è sempre stato molto sviluppato a Parma e in provincia: oltre alla presenza di 2 ambulatori dedicati, a Parma e a Fidenza, è presente un Laboratorio di Neuropatologia con medici, biologi e tecnici dedicati allo studio delle Biopsie muscolari, di nervo e di cute – afferma la dott.ssa Letizia Manneschi, coordinatore della Giornata – Sono presenti inoltre percorsi dedicati alla gestione dei pazienti con Day Service o Day Hospital, che facilitano la presa in carico ed il rapporto tra ospedale e territorio”.

Per partecipare sarà necessario iscriversi attraverso il sito www.giornatamalattieneuromuscolari.it, indicando la città di riferimento.

Programma

Hotel S. Marco

Via Emilia Ovest 42, 43010 Ponte Taro, Noceto Parma

8.30 Registrazione

9.00 Introduzione e Saluti autorità

9.30 Aspetti clinici e diagnostici emergenti. Dai sintomi alla diagnosi

Moderatori: Stefano Jann e Giovanni Pavesi

Neuropatia delle Piccole Fibre

Franco Gemignani – Università degli Studi – Parma

FSHD e CMT

Isabella Allegri – Azienda Ospedaliero-Universitaria – Parma

Polineuropatie Croniche Demielinizzanti

Doriana Medici – UO Neurologia – Fidenza – Parma

Distrofia Miotonica

Letizia Manneschi – UO Neurologia – Fidenza – Parma

10.30 Il trattamento terapeutico: tradizione ed innovazione

Moderatori: Enrico Montanari e Vladimiro Pietrini

Intervengono

Elisabetta Sette – UO Neurologia – Ospedale S. Anna – Ferrara

Stefano Jann – UO Neurologia – Fidenza – Parma

11.00 La gestione delle cronicità: riabilitazione e presa in carico del paziente

Moderatori: Letizia Manneschi e Franco Gemignani

Intervengono

Maria Letizia Boschi – Dipartimento di Medicina – Fidenza – Parma

Daniela Delaidini – SS Riabilitazione intensiva – Fidenza – Parma

11.40 Discussione generale

12.00 Tavola rotonda

L’organizzazione sanitaria nel territorio

Moderatori: Valeria Tugnoli, Rossella Tupler e Antonio Percesepe

Interviene: Ilaria Notari

Partecipazione di tutti Relatori presenti, i Rappresentati delle Istituzioni, Daniele De Togni (rappresentante CAMN) e i Rappresentanti delle Associazioni dei pazienti.

Associazioni coinvolte

UILDM – AISLA – CIDP Onlus – ASAMSI – ACMT-Rete