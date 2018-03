Riprendono “I Martedì dell’Arte” presso la sede di Fondazione Cariparma

Giovedì 8 marzo, alle ore 17, presso la sede di Fondazione Cariparma (Palazzo Bossi Bocchi – Strada al ponte Caprazucca, 4 – Parma) è atteso il primo appuntamento del ciclo primaverile 2018 de “I Martedì dell’Arte”, l’apprezzata serie di conferenze dedicata a temi di storia dell’arte e sollecitata dalle numerose opere dei percorsi espositivi di Palazzo Bossi Bocchi.

La conferenza, a cura di Serena Nespolo, ha per titolo “Solo per amore?”: in occasione dell’8 marzo l’incontro intende presentare la figura femminile attraverso i preziosi oggetti che le fanciulle dei ceti sociali più elevati ricevevano in dono tra il XIV ed il XVI secolo. Cofanetti, gioielli e maioliche di vario tipo permetteranno di delineare gli eventi principali e il ruolo sociale della donna tra Tardogotico e Rinascimento.

L’appuntamento è nell’ambito dell’attività culturale 2018 di Fondazione Cariparma, realizzata in collaborazione con Artificio Società Cooperativa.

Ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione.